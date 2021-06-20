Talay hızlı başladı!

Marmaris'te 9 ay önce olta ve misina yuttuğu gerekçesiyle, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), tedavi altına alınan Talay isimli caretta caretta, tedavisi tamamlandı. Talay'a, TUI Care Foundation desteğiyle uydu izleme cihazı takıldı. Caretta carettanın 3 günde 30 kilometre yol gittiği görüldü.

DEKAMER'den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"9 ay önce Marmaris'te olta ve misina yuttuğu için merkezimize gelen, 8 ay boyunca beslenmeyi reddeden ve ekibimizce parenteral beslenen Talay, geçtiğimiz gün tedavisinin ardından TUI Care Foundation desteğiyle uydu izleme cihazıyla denize bırakılmıştı. Talay bir gün içinde yaklaşık 10 km mesafedeki Ekincik'i geçti ve 3 günde toplam 30 km üzerinde yol alarak Aksaz bölgesine ulaştı. Talay, ülkemizde izleyeceğimiz ilk genç yeşil deniz kaplumbağası olması nedeniyle bizleri ayrıca heyecanlandırıyor."