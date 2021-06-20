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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Taştaki çığlığa bir günde jet iddianame

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Taştaki çığlığa bir günde jet iddianame
'nın ilçesinde bir yeşil alanda taşın üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazan kız çocuğu A.K.'ye cinsel istismarda ve tehditte bulunan (59) için 25 yıldan 35 yıla kadar ağır hapis istemi ile iddianame hazırlandı. Taştaki korkunç çığlığın ardından 'da yakalanıp, tutuklanan Hüseyin Evkuran için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede birden fazla cinsel saldırı ve korkutma suçundan cezalandırılma talep ediliyor.
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Taştaki çığlığa bir günde jet iddianame
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