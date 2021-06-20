Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Temizlik görevlisi babaya evlatlardan babalar günü sürprizi
Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:54

Temizlik görevlisi babaya evlatlardan babalar günü sürprizi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Temizlik görevlisi babaya evlatlardan babalar günü sürprizi

Babalar günü kutlamalarında 'da temizlik görevlisi olarak çalışan 'e 3 çocuğu belediyenin de katkılarıyla bir sürpriz hazırladı. Çalıştığı bölgede bilboardın ekranında çocuklarının mesajını izleyen Hüseyin Kemiksiz, duygusal anlar yaşadı. Bir demet çiçekle Kemiksiz'in yanına gelen 3 kardeş, babalarına sarılarak Babalar Günü'nü kutladı.

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 'e çocukları Babalar Günü'nde sürpriz yapmak istedi. Zeynep, İrem ve Mustafa Talha Kemiksiz isimli 3 kardeş belediye basın ekibine başvurarak 'nda çalışan babalarına hazırladıkları sürprizle ilgili bilgi verdi.

Basın ekibi çocuklarla görüşmenin ardından baba Hüseyin'in sorumluluk bölgesi meydanda hazırlık yaptı. Hüseyin Kemiksiz tam ekranın yanına yaklaştığında basın ekibi ekranda çocuklarının mesajını yayınladı.

Çocuklarını ekranda izleyen baba Kemiksiz duysal anlar yaşadı. Kemiksiz heyecanla görüntüleri izlerken çocukları yanına giderek asıl sürprizi yaptı. Kısa süre sonra araçtan inen 3 kardeş, babalarının yanına koşarak ona sarıldı.

Hüseyin Kemiksiz çocuklarının hazırladığı sürpriz karşısında gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Temizlik görevlisi babaya evlatlardan babalar günü sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA