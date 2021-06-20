Temizlik görevlisi babaya evlatlardan babalar günü sürprizi

Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz'e çocukları Babalar Günü'nde sürpriz yapmak istedi. Zeynep, İrem ve Mustafa Talha Kemiksiz isimli 3 kardeş belediye basın ekibine başvurarak Bağcılar Meydanı'nda çalışan babalarına hazırladıkları sürprizle ilgili bilgi verdi.