Trol savcı hakim karşısına çıkıyor

Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret ve küfürler savuran ve HSK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozması sebebiyle ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın görülecek. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması, koronavirüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde 17 günlük karantina esnasında yapılmış ve davanın 21 Haziran tarihine ertelenmesi kararlaştırılmıştı. Henüz hakim karşısına çıkmayan Gündüz'ün yarınki duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.

MESAİSİNİ KÜFRE HARCADI

Vatandaşlara hukuk dağıtması gerektiği mesai saatlerinde, Twitter'dan açtığı sahte hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret eden Gündüz, hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında adli soruşturma yürütülen Gündüz'ün, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

6 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İncelemelerde Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarasının '@hohmustesari' isimli hesapla entegre olduğu belirlenmişti. Paylaşımlarını gizli cep telefonu ve hat üzerinden yaptığı belirlenen Gündüz'ün hesap hakkında araştırma yapıldığını fark edip, Aralık ayı sonunda hattını kapattığı tespit edilmişti.

ANA KARTI KIRILIP YERİNDEN SÖKÜLMÜŞ

Cep telefonunun fotoğrafları çekilip iddianameye konulurken, telefonun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi. Ana kartı kırılan ve hasara gören cep telefonunun üzerinde bu nedenle imaj alma işlemi bilirkişi tarafından yapılamadı.

"İFADESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS"

Gündüz alınan ifadesinde, kullandığı cep telefonunun 31 Aralık 2020 tarihinde bozulduğu için 4 Ocak'ta satın aldığını dile getirdi. Telefonunu çocuğunun suya düşürdüğünü öne sürdü. Bozulan telefonunu 4 ayrı tamirciye götürdüğünü iddia eden Gündüz, "Suya düştüğünü söyledim. 2 tanesi telefona elini dahi sürmeden bana bir şey yapılamayacağını söylediler. Diğer ikisi telefonun içini açıp baktıktan sonra parçaların durumunu gördükten sonra tamir edilemeyeceğini söylediler" ifadelerini kullandı. İddianamede Gündüz'ün ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

YALAN İFADE VERDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerde Özcan Muhammed Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarası ile Twitter'a giriş yaptığı tespit edilmişti. Gündüz'ün soruşturma kapsamında verdiği yazılı ve sözlü ifadelerde, sosyal medya (Twitter) hesabının olmadığını beyan ederek açıkça gerçeğe aykırı beyan verdiği ortaya çıkarıldı.