Turkuvaz Medya iş, sanat ve spor dünyasının ünlü babalarını bir araya getirdi! Babalar Günü'ne özel zirve

BABAMLA BİRLİKTE BÜYÜDÜK

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sadece kendi çocuklarının değil, on binlerce çalışanlarının da babası olduğunu hissettiğini söyledi. Tosyalı, "Aldığımız her kararda, yaptığımız her işte o büyük aileyi hissetmek onların enerjilerinden güç almak aslında her dakika babalığın bütün hislerini yaşadığımızı gösterir. Allah herkese bu duyguyu nasip etsin. Biz 7/24 hissediyoruz" dedi. İşe hayatına 5 yaşında atıldığını anlatan Fuat Tosyalı, "Biz babamla birlikte büyüdük. 53 yıldır iş hayatındayım. Büyük oğlum doğduğunda çalışıyordum. Babam haber vermişti, akşam giderim demiştim. O zaman fazla ilgilenemiyorduk çocuklarımızla. Şimdi torunlarıma vakit ayırıyorum. 5 torunum var biri de geliyor. Küçük oğlum daha şanslıydı ona da zaman ayırabildim. Çocuklara küçükken sevgi vermek gerekiyor ilerde bütün dayanağı o oluyor" diye konuştu. Otoriter bir babası olduğunu anlatan Fuat Tosyalı, "Küçükken babama çok kızardım. Arkadaşlarım Pazar günleri sinemaya giderken ben o gün bile çalışırdım. Ama Allah razı olsun. Onun gösterdiği yolda bugün dahi çalışıyorum. Hayatım boyunca pazar günleri hep çalıştım. Cezayir'de iş günü o yüzden oraya yatırım yaptık. Burada pazarları fabrikaya gitmeye utanıyorum" dedi.