Turkuvaz Medya iş, sanat ve spor dünyasının ünlü babalarını bir araya getirdi! Babalar Günü'ne özel zirve

7/24 ÇALIŞIYORUZ

Pandemiden birçok sektörün etkilendiğini kaydeden Tosyalı, "Hizmet sektörü arayı fazlasıyla kapatacak. İmalat ve sanayi tarafında ise tek cümle söylemek gerekirse, dünyadaki arz ertelenmiş talebi karşılamaya yetmiyor. Tüm sektörlerde muazzam bir talep var. Bunca yıldır bu işi yaparım. Büyüklerden çok dinledim. Bu iş bitti diyenler vardı. Biz o dönemlerde yatırım yaptık. İnşaatta talep biraz düştü. Stok fazlasından, finansmana erişim ve maliyet sebebiyle biraz üst üste geldi. Orada da talep oluşacak" dedi. Tosyalı, pandemi demeden 7/24 çalıştıklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanında üretime devam ettik. Çok strese girdik ama çalışana yansıtmadık. Bugün karşılığını alıyoruz hem üretim hem yatırıma devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMA HEP SEVGİMİ GÖSTERDİM

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Babalar Günü'nde baba ve dede olmanın hazzını yaşadığını belirterek, "Bizim zamanımızda böyle günler yoktu. Ben babamın beni sevdiğini gözünden anlardım. Mesele bir gün beni öptüğünü hatırlamam. Ama ben çocuklarıma böyle davranmadım. Onlara hep sevgimi gösterdim" dedi. 65 yıl önce iş hayatına babasının bir arkadaşının yanında çalışarak başladığını söyleyen Kiğılı, şöyle devam etti: "Ortaokul 2. Sınıftaydım. Yaz tatili için babam çalışmam gerektiğini söyledi. 65 sene önce baba bir şey deyince tamam denilirdi. Babamın bir arkadaşının Kapalıçarşı'da kadın mantosu satan bir dükkanı var. Ertesi gün gittim. Çığırtkanlık yapacaksın dediler. Sonra ben çok iyi bir çığırtkan oldum. Sonra para kazanmaya başladım. Daha sonra da babam beni yavaş yavaş kendi işine alıştırdı. O senelerde hazır giyim yok. Kumaşçılıktı ilk işim."

ÇOCUKLAR DEĞİL TORUNLAR ŞİRKETTE

Aile şirketinde çocuklarının çalışmadığını ancak torunlarının çalıştığını söyleyen Abdullah Kigılı, onlar için de belli kurallar olduğunun altını çizdi. Kiğılı, "Torunları direkt işin başına almıyoruz. 1 sene başka bir yerde çalışmalarını şart koyuyoruz. Başka yerde iş hayatının zorluklarını görecekler, sonra şirkette en alt pozisyonda en düşük maaşla başlayacaklar. Hiçbirini zoraki işe sokmadık. Herkes sevdiği işi yapsın istedik" diye konuştu.

GELECEĞİMİZ ÇOK PARLAK

Pandemide sektör olarak yerle bir olduklarını anlatan Abdullah Kiğılı, "Hastalığın merkezi Çin. Dünyanın da mal aldığı yer orasıydı. Şimdi de ABD'li, Avrupalı Çin'e gidip gelemedi. Bölgedeki en yakın coğrafya da bizdik. Şimdi onlar gelip bizimle iş yapıyor. Bu sebeple Türk giyim sanayisini harika yıllar bekliyor" dedi. Şirket olarak yurtdışına açıldıklarını kaydeden Kiğılı, şunları anlattı: "Balkan ülkelerinin tamamında varız. Sırbistan'a giren ilk Türk erkek markalarından biriyiz. Yakın gelecekte fiyatlar Avrupa'da düştü. İtalya'da mağaza tuttuk. Aylığı 10 bin euroluk mağazayı 2.500 euroya tuttuk. Arkamızda devletin yardımını hissediyoruz. Devlet yurtdışında ihracat yapabilmek için inanılmaz teşvikler veriyor. Konsolosluklar bize çalışıyorlar. Ofislerini açıyorlar. Bu kriz fırsat doğurdu. Geleceğimiz parlak. Bizleri çok büyük işler bekliyor. Çalışmaya devam."

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 3 çocuk babası olduğunu ve 3 farklı jenerasyonu aynı anda yaşadığını söyledi. Aynı zamanda akademisyen olduğunu belirten Orakçıoğlu, "Mimar Sinan Üniversitesi'nde 15 yıldır marka yönetimi dersi veriyorum. Bir gün bir öğrencime, 'Başarının anahtarı nedir?' diye sordum. Öğrencim, 'Günün ruhunu yakalamak' dedi. O kadar etkilendim ki. Çok doğru bir tespitti. Pandemide özellikle 5 yıl sonra yapacağımız dijital dönüşümü hızlandırdık. Online ders yapmak bir tarafa, dijital sınav yapmayı düşünemiyordum. O da oldu" diye konuştu.

DÜNYA BİZİ KONUŞACAK

Özellikle üretim, tasarım, yurtiçi perakende ve ihracat olmak üzere her yerde olduklarını anlatan Orakçıoğlu, şöyle devam etti: "Bu dönemde durmadık ve çok daha hırslandık. Polonya, Slovakya Dubai gibi yerlerde mağaza açtık. Çok büyük fırsatlar var. İngiltere ve İtalya'da mağazalar kapanıyor. Artık koleksiyon yaratan yok ve biz onların bıraktığı boşluğu değerlendirirsek çok iyi fırsatlar var. Dünyanın odak merkeziyiz ve aşılanma sayımız arttı. 2-3 saat uçuş mesafesinde fiyatlarımız çok cazip. Bence alışveriş turizmini oluşturmalıyız. Babalar gününde inanılmaz bir iş yoğunluğu yaşadık. Kalite fiyat açısından 20 yıl önceyle bugünü kıyasladığımızda dünyadaki markalar bize saygı duymaya başladı. Biz bunu hayal edemezdik. Önümüz çok açık. Hem sektörel anlamda çok büyük bir deneyim kazandık. Dünya bizi konuşacak. Rakiplere bakıyoruz, enerjileri bitti heyecanları yok."

ÇOCUKLARIMIN ZAMANINDA ÇALDIM

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, genç yaşta baba olduğunu belirterek, "20 yaşımda evlendim. Şu an 50 yaşındayım. 3 kız çocuğum ve bir torunum var" dedi. Ertekin, eskiden bir babanın, babasının yanında çocuklarını sevmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ben vakit buldukça sevmeye sarılmaya birlikte vakit geçirmeye dikkat ettim. Çok çalışmak zorunda kaldım. Profesyonel bir yönetici olduğum için ekstra çalışmam gerekti. Onlardan daha fazla zaman çalmak zorundaydım" dedi. Ertekin, "4 yıldır da 12.700 mesai arkadaşımız var. Bayiliklerle birlikte sayımız 70 binlere çıkıyor. Tüm bunları düşündükçe sorumluluk daha fazla artıyor. Hal böyle olunca da insan ilk fadakarlığı kendi çocuklarından, ailesinden yapmak zorunda kalıyor. Çok şükür çocuklarım da eşim de bana anlayış gösterdiler. Geçmişe dönsem, yine aynı sorumluluk duygusuyla hareket ederdim" şeklinde konuştu. 8 farklı sektörde hizmet verdiklerini kaydeden Alparslan Baki Ertekin, " Türkiye genelinde 1.600 mağazamız var. Mobilya perakendesinde aktif çalışıyoruz. Yurt dışında da 3 bin mağazamız var. Pandemiyi doğru değerlendirip üretimi yüzde 40 artırdık. Biraz daha agresif ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SANATÇI BABALAR KONUŞTU…

Sanatçı babaların Sabah Gazetesi Günaydın Köşe Yazarı İlker Gezici'nin moderatörlüğünde bir araya geldiği panele katılan Alişan, Ozan Akbaba, Özgün, Serkan Çağrı ve Yunus Emre Yıldırımer babalık duygularını ve iş ve özel hayat arasında kurdukları dengeyi izleyenlerle paylaştı.