İstanbul'da hırsızlık çetesi yakayı ele verdi! Yöntemleri 'Pes' dedirtti!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beşiktaş ve Kağıthane İlçeleri'nde motosiklet hırsızlığı yapan, çaldıkları motosikletleri sahte plakalar takarak satan ve park halindeki araçların aynalarını çalan bir çeteyi çökertti. Üzerlerine sahte plaka taktıkları çalıntı motosikletlerle girdikleri lüks sitelerden üç motosikleti ve iki aracın aynalarını çalan çete üyelerinin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; şüphelilerin açık kimliklerini kıyafetlerinden ve motosiklet kasklarından tespit etti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK...

22 yaşındaki Tolga K. ile 23 yaşındaki Atahan P. yakalanarak gözaltına alındı. Bir ruhsatsız silah, dört mermi ve bir çift eldiven ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Suçlamaları reddeden çetenin üyelerinin karıştıkları olaylarda üstlerinde olan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan kıyafetleri, motosiklet kaskları ve ayakkabıları evlerinde bulundu.

Açıktan hırsızlık, hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, açıktan hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık suçlarından ötürü toplamda 85 suç kayıtları bulunan iki şüpheli Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evlerinde bulunan suçta kullanılmış kıyafetleri ve motosiklet kaskları delil olan ve muhafaza altına alınan Tolga K. ve Atahan P. isimli şüpheliler tutuklandı.