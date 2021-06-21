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Giriş Tarihi: 21.6.2021 12:45

11 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle öldü

DHA
11 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle öldü

'ten acı haber... Annesinin emzirdiği 11 aylık bebek soluk borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti.

''te, annesi emzirdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 11 aylık , hayatını kaybetti.

Hibe Kaymaz, dün akşam bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Mehmet Efe bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İçtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Efe bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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11 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle öldü
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