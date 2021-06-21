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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:48

20 yaş üstü ne zaman aşı olacak, randevular ne zaman açılacak? 20 yaş üzeri aşı randevusu için geri sayıma geçildi!

20 yaş üstü ne zaman aşı olacak, randevular ne zaman açılacak? 20 yaş üzeri aşı randevusu için geri sayıma geçildi!

Ülkemizde aşılama süreci öncelik sıralamasına göre hızla devam ederken milyonlar “20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?” sorusuna ilişkin gelişmeleri bekleyişe geçti. Son olarak tarafından yapılan açıklamada 30 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılama sürecinin Pazar günü itibarıyla e-Nabız ve MHRS sistemleri üzerinden açılan randevu ekranı ile başladığı duyurulmuştu. Şimdi ise gözler 20 yaş üstü aşılama tarihine çevrildi. Buna göre; 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak, randevular ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…

Ülkemizde son olarak 30 yaşın üzerindeki vatandaşlara aşılama uygulamasına geçildiği ifade edilmişti. Bu noktada gözler diğer aşamada aşılanacak olan vatandaşlara çevrilirken "20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?" soruları da gündeme taşındı. Öte yandan 'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açılmıştı. Özellikle 20 yaş üstü aşılama tarihi okulların akıbeti açısından önem taşıyor. Buna göre; 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak, randevular ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Aşılama programında her gün yeni bir mesafe katediliyor. Bakan , aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti.

YAŞ SINIRI 30'A İNDİ

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı

HAZİRAN AYINDA KRİTİK EŞİK
Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme yakalandı. Öncelikle, 1 Haziran itibarıyla ikinci aşamanın son basamağı kapsamında, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi.

Ayrıca son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.

Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı E-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma ve oluşturma ekranı

Aşı programının üçüncü aşamasında yer alan 45 yaş üstündeki vatandaşlar, 9 Haziran itibarıyla randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı.

Süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.

20 YAŞ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Henüz aşı sırası gelmeyen 20'li yaşlardaki kişiler için de kısa süre içinde aşılama randevu ekranının açılması bekleniyor. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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20 yaş üstü ne zaman aşı olacak, randevular ne zaman açılacak? 20 yaş üzeri aşı randevusu için geri sayıma geçildi!
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