HAZİRAN AYINDA KRİTİK EŞİK

Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme yakalandı. Öncelikle, 1 Haziran itibarıyla ikinci aşamanın son basamağı kapsamında, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi.

Ayrıca son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.