Ülkemizde son olarak 30 yaşın üzerindeki vatandaşlara aşılama uygulamasına geçildiği ifade edilmişti. Bu noktada gözler diğer aşamada aşılanacak olan vatandaşlara çevrilirken "20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?" soruları da gündeme taşındı. Öte yandan SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açılmıştı. Özellikle 20 yaş üstü aşılama tarihi okulların akıbeti açısından önem taşıyor. Buna göre; 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak, randevular ne zaman açılacak? İşte detaylar…
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Aşılama programında her gün yeni bir mesafe katediliyor. Bakan Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti.
YAŞ SINIRI 30'A İNDİ
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.
HAZİRAN AYINDA KRİTİK EŞİK
Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme yakalandı. Öncelikle, 1 Haziran itibarıyla ikinci aşamanın son basamağı kapsamında, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi.
Ayrıca son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.
Aşı programının üçüncü aşamasında yer alan 45 yaş üstündeki vatandaşlar, 9 Haziran itibarıyla randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı.
Süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.
20 YAŞ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Henüz aşı sırası gelmeyen 20'li yaşlardaki kişiler için de kısa süre içinde aşılama randevu ekranının açılması bekleniyor. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.