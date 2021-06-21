Adana'da dehşet: Genç kadını yumruklayıp yerde sürüklediler





ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin, Hüseyin Ö. ile M.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Dağlıoğlu Mahallesi'nde saklandıkları evlerde yakalandı.