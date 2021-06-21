İğrenç akademisyen! Arkadaşının ikiz çocuklarını istismar etti

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında ifadeler kanı doldurdu. 5 yıl önce 7 yaşında olan E.E. ve Z.E isimli ikiz kardeşlerin başından geçenleri rehber öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıkan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde öğretim görevlisi olan M.M.G, aynı üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nde görev yapan öğretim görevlisi O.E. ile çok yakın arkadaştı.