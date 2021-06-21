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Giriş Tarihi: 21.6.2021 14:37 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:07

İğrenç ! Arkadaşının ikiz çocuklarını etti

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
İğrenç akademisyen! Arkadaşının ikiz çocuklarını istismar etti

’de aynı bölümde görev yaptığı en yakın arkadaşının ikiz çocuklarına defalarca istismarda bulunduğu ortaya çıkan öğretim görevlisi M.M.G’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme M.M.G’yi 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında ifadeler kanı doldurdu. 5 yıl önce 7 yaşında olan E.E. ve Z.E isimli ikiz kardeşlerin başından geçenleri rehber öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıkan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde öğretim görevlisi olan M.M.G, aynı üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nde görev yapan öğretim görevlisi O.E. ile çok yakın arkadaştı.

EĞİTİM SEMİNERİNDE ÖĞRENDİLER

Eşinden ayrı olan O.E'nin ikiz çocuklarıyla yakından ilgilenen öğretim görevlisi M.M.G. iddiaya göre çocuklara defalarca cinsel istismarda bulundu. Ortaokula başlayan çocuklar, okulda görülen bir cinsel eğitim seminerinin ardından "abi" dedikleri öğretim görevlisi M.M.G'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anladılar.

REHBER ÖĞRETMENE ANLATTILAR

7 yaşındayken yaşadıklarını rehber öğretmenlerine anlatan çocukların durumu ailelerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı. Öğretim görevlisi O.E. çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yakın arkadaşı öğretim görevlisi M.M.G'den şikayetçi oldu.

BİLİRKİŞİ "İSTİSMAR VAR" DEDİ

Olayın mahkemeye taşınmasının ardından mahkeme ailenin ifadesi doğrultusunda çocukların Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümündeki uzmanlarca dinlenmesini istedi. Yapılan değerlendirmede çocukların cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkarken, çocukların psikolojik destek almasına karar verildi.

KARAR ÇIKTI

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme tutuksuz yargılanan M.M.G'ye ceza yağdırdı. Hakim, ve hürriyete tahdit suçlarından M.M.G'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. M.M.G'nin avukatları cezaya itiraz edip bir üst mahkemeye başvurdu.

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İğrenç akademisyen! Arkadaşının ikiz çocuklarını istismar etti
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