Akdeniz’in ilk kalp naklini olmuştu! Şimdi torunu oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakli hastası Hamide Akman (53), kalp naklinin ardından 23'üncü sağlıklı yılının gururunu yaşıyor.

Üniversitenin ilk kalp nakli operasyonuyla hayata tutunan Akman artık sağlıklı bir anneanne oldu. Nakil olduğunda 4 yaşında olan kızı Saliha Akman'ın (27) 2 yıl önce evlenmesinin ardından şimdi de anneanne olan Akman, "Bu bir mucize. Kalbim ailem için atıyor. Kızımın mürverini gördüm. Torunumu kucağıma aldım. Mutluluğun resmi bu." diye konuştu.

DOĞUM SONRASI BAŞLADI

Hamide Akman, 1994 yılında kızı Saliha'nın doğumunun ardından kalp yetmezliği sorunu yaşamaya başladı. 4 yıl tedavi oldu. Ancak durumun kötüye gidince 24 Temmuz 1998 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ beklemeyle başladı. Akman, organ sırasına yazıldıktan bir hafta sonra, 1 Ağustos 1998'de kendisine nakil için kalp çıktığı söylendi. Akman, beyin ölümü gerçekleşen Feride Can'ın kalbi ile ikinci hayatına başladı.

GERÇEK YAŞIM 23

Prof. Dr. Ömer Beyazıd'ın kendisini arayarak kalbin bulunduğunu söylediği anı unutamadığını söyleyen Akman, "Kendimi rüyada gibi hissettim" dedi. Nakilden sonra hızla sağlığına kavuştuğunu söyleyen Akman; "23 yılı geride bıraktım. Çok şükür hiçbir sıkıntım stresim olmadı. Koronavirüse de yakalandım. Onu da yendim. Bana yaşımı soranlara 23 diye cevap veriyorum." diye konuştu.

EN GÜZEL KALPLİ ANNEANNE

Hamide Akman eşi Osman Akman ile birlikte nakil döneminde 4 yaşında olan kızını büyüttü, okuttu. Çiftin kızları Saliha Akman iç mimar olmasının ardından 2 yıl önce anestezi teknikeri Burak Alpasar ile evlenerek bir çocuk sahibi oldu.

Saliha Akman, "Annem beni dünyaya getirirken kalp rahatsızlığı ortaya çıkmış. Ben 4 yaşıma geldiğimde ise kalp nakli olmuş. Şimdi benim kızım Simay 7 aylık oldu. O dünyanın en güzel kalpli annesi. Annem kalp nakli olduğunda çocuktum. Şimdi 27 yaşında ben anneyim. Annem artık torun sahibi oldu. Kalp nakli mucize bir şey" ifadelerini kullandı.

Hamide Akman'nın eşi Osman Akman da 23 yıldır mucizeyi yaşadığını söyledi. Eşinin kalp hastası olduğu dönemde çaresizliğin ne olduğunu bire bir yaşadığın belirten Osman Akman, "Allah bize bu günleri gösterdi. Ömer Beyazid hocam bize güneş gibi doğarak karanlık hayatımızı aydınlattı. Şimdi torun seviyoruz. Mucizeyi yaşıyoruz" dedi.

EVLATLARINI MÜRVETİNİ GÖRMELERİ MUTLULUK VERİCİ

Prof. Dr. Ömer Beyazit Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakli hastası hamide Akman'ın evladını mürverini görüp torun sahibi olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan ölümlerin yüzde 30'unun kalp yetmezliğinden yaşandığını da belirten Prof. Dr. Beyazid, "Akciğer kanserinden sonra en hızlı ölüm kalp hastalarındadır. Özellikle son dönem kalp yetmezliği çeken hastalarımızın kalp naklinden başka şansları yoktur. Kalp nakli insanı hayata bağlıyor. Bunun en güzel örneği Hamide Akman, kızını evlendirdi. Onun mutluluğunu gördü. Şimdi torun seviyor." diye konuştu.