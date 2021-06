Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında

Tedavileri Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam eden Derman ve Yiğit için hastanenin spor salonunda sürpriz yaş günü partisi yapıldı.

Basın mensuplarının ilgisini karşılıksız bırakmayan Derman, bazen yürüyerek bazen de koşarak objektiflere poz verdi. Yiğit de ebeveynlerinin kucağında olup bitenleri ilgiyle izledi.

Kucaklarındaki Derman ve Yiğit ile kameraların karşısına geçen Evrensel çifti, ikizler için hazırlanan pastanın mumlarını birlikte söndürdü.

Anne Fatma Evrensel, geçen sürecin çok zor olduğunu dile getirerek, "Zor günleri atlattık. Tedavilerimize devam ediyoruz. Fizik tedavide bir hayli ilerleme oldu." dedi. Fatma Evrensel, geçen yıl ile karşılaştırıldığında ikizlerin durumunun çok farklı olduğunu, geçen süreçte çok ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Baba Ömer Evrensel de ikizlerin herhangi bir problemlerinin bulunmadığını belirterek, tedavilerinin sürdüğünü anlattı.

Baba Evrensel, "Zamanla bütün problem ve sıkıntıları atlatacağız. Geçen yıl ile arada çok fark var, geçen yıl geldiğimizde çocuklarımız yürüyemiyordu. Şimdi bir yıl içerisinde Yiğit kendini toparlamaya başladı, oturabiliyor. Derman yürüyebiliyor, kendi işlerini kendi halletmeye çalışıyor. Biraz daha zamanımız var. İnşallah bu süreci de atlatacağız." diye konuştu.

TEDAVİLERİ SÜRECEK

İkizlerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, Yiğit ve Derman'ın yaş günlerini kutlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 1,5 yıldır ikizlerle beraber olduklarını ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Oldukça zorlu süreçler atlattık. Bu delikanlılar, her ikisi de anne babasının yanlarında çeşitli cerrahiler geçirdiler yurt dışında. Daha sonra tedavi süreçleri hastanemizde yürütülmekte, halen devam ediyor. Mutluluk verici, oldukça iyi düzeydeler şu an, beklediğimizden daha hızlı gidiyorlar. İngiltere'deki doktoruyla da sürekli temas halindeyiz, o da gelişmelerden oldukça mutlu. Kolektif bir rehabilitasyonu gerektiriyor bu süreç. Hekim takipleriyle beraber, fizyoterapisi ayrı, ergoterapisi ayrı, dil konuşma terapisi ayrı şekilde götürülüyor. Normal yaşıtlarıyla fizyolojik olarak eşit olacak şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Bu, devam edecek. İnşallah daha güzel günlerinde, yaş günlerinde beraber olma fırsatı olacak bizlerin de. Bu konuda umutlu ve mutluyum. Allah'a çok şükür, geldiğimiz nokta bizim için oldukça başarılı denebilecek bir nokta. Sayın Cumhurbaşkanımız, sürekli yakından takip ediyor her iki delikanlının gelişmelerini.

Kendisine sürekli bilgi veriyoruz. Doğum gününden de haberdar. Bu süreçte hiçbir zaman yakın ilgilerini esirgemediler. Yakından takip ettiler, bütün gelişmelerden de bizzat kendilerini bilgilendiriyoruz."

LONDRA'DAKİ 3 BÜYÜK AMELİYATLA BAŞLARI AYRILMIŞTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen kafadan yapışık siyam ikizleri çeşitli hastanelerde tedavi görmüş, Emine Erdoğan, 2018'de Antalya'da hastane ziyareti sırasında ikizleri görerek tedavileriyle ilgili süreci yakından takip etmişti.

Siyam ikizlerinin ameliyatı, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde bu alanda deneyimli, 3 kez benzer ameliyat yapan pediyatrik beyin cerrahı Dr. Owase Jeelani önderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilmişti.

Aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından yapılan 3 büyük operasyon sonucu yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit, 10 Haziran 2020'de Türkiye'ye dönmüştü. İkizlerin tedavisi o tarihten itibaren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyor.