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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:45

'da tarihi eser operasyonu!

DHA
Ardahan'da tarihi eser operasyonu!

'da hareketli anlar yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsündeki şüphelinin valizinde ve   dönemlerine ait olduğu tespit edilen çok sayıda tarihi obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesinde yaşayan bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri otobüs ile Göle'den Ardahan'a getireceği ihbarını aldı. Ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Ardahan'ın Güzçimeni köyü mevkiinde durdurdu. Bagaj kısmında şüpheliye ait valizi kontrol eden ekipler içerisinde 132 adet sikke, 34 adet obje, 2 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet dönemine ait İskender objesi, 5 adet ok ucu, 3 adet küçük kase, 1 adet hançer ve kın olmak üzere toplamda 179 parça tarihi eser ele geçirdi.
Tarihi eserlerin Kars Müze Müdürlüğünce yapılan incelemesinde ve Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Ardahan'da tarihi eser operasyonu!
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