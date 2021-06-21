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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:39 Son Güncelleme: 21.6.2021 10:40

Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi? e-devlet, E nabız ve koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri

Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı e-devlet, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri

Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı, her gün yeni bir yaş ve meslek grubunun erişimine açılıyor. Günlük bir milyon kapasitenin üzeri ile yapılan aşılama süreci devam ediyor. Kovid-19 aşı randevusu programında sırası gelen vatandaş e-nabız sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak randevuların oluşturuyor. Bu kapsamda; Aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? İşte, aşı randevusu alma işlemi...

Koronavirüs aşılama sürecinde her gün yüz binlerce vatandaş aşı oluyor. Belirli aralıklarla yeni yaş ve meslek gruplarına aşı randevu ekranı erişime açılıyor. Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil oluyor. Corona virüs aşı sırası gelen vatandaş Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleri vatandaşlar diledikleri gün ve saatte aşı randevusu oluşturuluyor. Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri hız kazanırken e devlet, e nabız ve üzerinden başvurular alınıyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? işte adım adım aşı randevusu alma ekranı

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgın sürecinde aşı olmak büyük önem arz ederken aşı sırası gelenler aşı randevusu alma işlemleri sorgulamaları yapıyor. e-Nabız ve MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu oluşturulabileceği gibi ALO 182 telefon ile de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Aşı randevusu alma işlemleri ile ilgili detaylar şöyle;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı e-devlet, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri
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