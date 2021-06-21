Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı e-devlet, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri

Koronavirüs aşılama sürecinde her gün yüz binlerce vatandaş aşı oluyor. Belirli aralıklarla yeni yaş ve meslek gruplarına aşı randevu ekranı erişime açılıyor. Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil oluyor. Corona virüs aşı sırası gelen vatandaş Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleri vatandaşlar diledikleri gün ve saatte aşı randevusu oluşturuluyor. Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri hız kazanırken e devlet, e nabız ve MHRS üzerinden başvurular alınıyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? işte adım adım aşı randevusu alma ekranı

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgın sürecinde aşı olmak büyük önem arz ederken aşı sırası gelenler aşı randevusu alma işlemleri sorgulamaları yapıyor. e-Nabız ve MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu oluşturulabileceği gibi ALO 182 telefon ile de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Aşı randevusu alma işlemleri ile ilgili detaylar şöyle;