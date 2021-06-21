Aşkını çocuklara bağışladı

İstanbul Eyüpsultan
'da yaşayan 84 yaşındaki emekli din kültürü öğretmeni Nuri Aslan
, tam bir kitap sevdalısı. Hayatı boyunca binlerce kitap okuyan Aslan, yaklaşık 70 yılda 4 bini aşkın kitaptan oluşan dev bir arşiv oluşturdu. Aslan, kitaplarını, yoksul çocuklara ulaştırılması şartıyla Eyüpsultan Belediyesi
'ne bağışladı.
ÇOCUKLARI GİBİ SEVİYORDU
Aslan, çocukları gibi sevdiği kitaplarını belediye yetkililerine teslim ederken duygusal anlar yaşadı. Nuri Aslan, "Gençler çocuklar bilhassa zeki yoksul köy çocukları kitaplarımı okusun, onlara ulaşsın istedim. Belediye Başkanı Deniz Köken Bey
bizi ziyarete geldi, arşivimi gösterdim. Kendisini çok sevdim ve güvendim. O yüzden kitaplarımı Eyüpsultan Belediyesi'ne bağışladım" dedi. Çocukluğunda babasından aldığı yol parasını dahi kitap almak için harcadığını anlatan Aslan, "Kayseri
'de İmam Hatip'te okurken kitap merakım başladı. Kitap okumak benim kanımda varmış" dedi. Nuri Amca'nın 58 yıl aynı yastığa baş koyduğu Fatma Aslan
ise, "Pazara giderdi, üç kilo alacağına bir kilo alır, gerisini kitaplara verirdi" diye konuştu.