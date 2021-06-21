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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Aşkını çocuklara bağışladı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Aşkını çocuklara bağışladı

70 yıldır okuduğu kitaplarını çocuk gibi sevip özenle saklayan 84 yaşındaki emekli öğretmen , 4 bin kitaptan oluşan arşivini yoksul çocuklara ulaştırılması için belediyeye bağışladı

'da yaşayan 84 yaşındaki emekli din kültürü öğretmeni , tam bir kitap sevdalısı. Hayatı boyunca binlerce kitap okuyan Aslan, yaklaşık 70 yılda 4 bini aşkın kitaptan oluşan dev bir arşiv oluşturdu. Aslan, kitaplarını, yoksul çocuklara ulaştırılması şartıyla 'ne bağışladı.

ÇOCUKLARI GİBİ SEVİYORDU
Aslan, çocukları gibi sevdiği kitaplarını belediye yetkililerine teslim ederken duygusal anlar yaşadı. Nuri Aslan, "Gençler çocuklar bilhassa zeki yoksul köy çocukları kitaplarımı okusun, onlara ulaşsın istedim. Belediye Başkanı bizi ziyarete geldi, arşivimi gösterdim. Kendisini çok sevdim ve güvendim. O yüzden kitaplarımı Eyüpsultan Belediyesi'ne bağışladım" dedi. Çocukluğunda babasından aldığı yol parasını dahi kitap almak için harcadığını anlatan Aslan, "'de İmam Hatip'te okurken kitap merakım başladı. Kitap okumak benim kanımda varmış" dedi. Nuri Amca'nın 58 yıl aynı yastığa baş koyduğu ise, "Pazara giderdi, üç kilo alacağına bir kilo alır, gerisini kitaplara verirdi" diye konuştu.

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Aşkını çocuklara bağışladı
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