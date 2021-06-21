Belaruslu dansçının katil zanlısı mahkemeye çıktı! Tahliye talebi reddedildi

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Evli ve 3 çocuk babası öğretmen Ahmet Oğuz Özgür kimseyi öldürmediğini, işlemediği bir suçtan dolayı 1 yıl 3 aydır cezaevinde olduğunu söyledi. Özgür, "Şerefim üzerine yemin ederim ben kimseyi öldürmedim. 10 gün sonra oğlumun nikâhı olacağı için o zaman ambulans ve polis çağırmadım. Engelli bir çocuğum var, bir diğer oğlum üniversite sınavına girecek. Ne olur, şerefim üzerine bir kez daha yemin ediyorum, ben kimseyi öldürmedim. Oğlumun nikâhı kıyıldıktan sonra gelip karakolda ben kendim polise durumu anlattım. Cesedin yerini söyledim. Karakolda basına sızdırmayacaklarına dair şeref sözü verdiler. Ancak tutmadılar." diyerek ağlayarak kendini savundu. Mahkeme Adli Tıp 3'üncü Üst Kurulu'na gönderilen raporun sonucunun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.