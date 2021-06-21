Belaruslu dansçının katil zanlısı mahkemeye çıktı! Tahliye talebi reddedildi

Antalya'da kaybolduktan 2 hafta sonra 8 Mart 2020'de Isparta yolu üzerindeki bir çalılık alanda toprağa gömülü bulunan Belarus uyruklu 23 yaşındaki Anastasiya Yazerskaya'nın katil zanlısı olarak tutuklu yargılanan edebiyat öğretmeni Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) yargılanmasına devam edildi.
11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü ve sesli görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Salonda ise avukatları hazır bulundu. Anastasiya Yazerskaya'nın ailesini temsilen avukatları duruşmaya katılmadı.
"9 AYDIR RAPOR BEKLİYORUZ"
Duruşmada Ahmet Oğuz Özgür'ün avukatları Anastasiya Yazerskaya'nın kesin ölüm nedeni anlamak için Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklene raporun aylardır gelmediğini belirterek müvekkillerinin ilerleyen günlerde beraat edebileceğini kaydetti.
Özgür'ün avukatları; "Üst kurul aylardır toplanamıyor. Ne zaman toplanacağı da belli değil. Müvekkilimiz ileride berat edebilir. Bu nedenle tahliyesini talep ediyoruz" diyerek savunma yaptılar. Mahkeme tahliye taleplerini reddederek Yazerskaya'nın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için dosyanın Adli Tıp Üst Kurul raporunu beklenmesine kara verdi.
AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI
Evli ve 3 çocuk babası öğretmen Ahmet Oğuz Özgür kimseyi öldürmediğini, işlemediği bir suçtan dolayı 1 yıl 3 aydır cezaevinde olduğunu söyledi. Özgür, "Şerefim üzerine yemin ederim ben kimseyi öldürmedim. 10 gün sonra oğlumun nikâhı olacağı için o zaman ambulans ve polis çağırmadım. Engelli bir çocuğum var, bir diğer oğlum üniversite sınavına girecek. Ne olur, şerefim üzerine bir kez daha yemin ediyorum, ben kimseyi öldürmedim. Oğlumun nikâhı kıyıldıktan sonra gelip karakolda ben kendim polise durumu anlattım. Cesedin yerini söyledim. Karakolda basına sızdırmayacaklarına dair şeref sözü verdiler. Ancak tutmadılar." diyerek ağlayarak kendini savundu. Mahkeme Adli Tıp 3'üncü Üst Kurulu'na gönderilen raporun sonucunun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
NE OLMUŞTU?
Antalya'da arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gündür haber alamadığını belirten kendisi ile aynı evi paylaşan kız arkadaşı Ahmet Deniz polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, genç kadının kaybolduğu geçtiğimiz yıl 8 Mart gecesinden itibaren aramaya başladı. Polis yaptığı araştırmada kamera görüntülerinde Anastasiya'nın 8 Mart Pazar günü saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. 32 plakalı araçtan bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür'e ulaşıldı. Emniyette sorgulanan Özgür, önce olayla ilgisinin olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını söyledi. Daha sonra 23 Mart tarihinde Ahmet Oğuz Özgür polise giderek yaşadığı olayı anlatarak Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü söyledi.
Ahmet Oğuz Özgür'ün bir önceki duruşmada ise 8 Mart akşamı Anastasiya bin 800 lira vererek para karşılığı ilişkiye girmek için otomobiline aldığını söyledi. Birlikte nargile kafeyi gittiklerini belirten Özgür, "Daha sonra diskoya gittik. Burada Anastasiya yarım şişe viski içti. Gece Güvenlik Mahallesi'ndeki eve geldik. İlişkiye girdik. O salonda kaldı. Ben odaya geçip uyudum. Sabah Anastasiya'nın çalan cep telefonunun sesi ile uyandım. Yanına gittim. Anasstasiya uyuyordu. Uyandırmaya çalıştım. Kalbi atmıyordu. Suni teneffüs yaptım, hareketsizdi. Ne yapacağımı bilmiyordum Göz kapağında sararma vardı. 10 gün sonra oğlumun nikâhı vardı. Düşündükçe psikolojim bozuldu. Dışarı çıktım. Kazma aldım. Koli bandı aldım. Psikolojim çok kötüydü. Akşam evde Anastasiya'nın el ve ayaklarını koli bandı ile sardım. İki çarşafa doladım. İndirirken halı sansınlar diye. Akşam hava kararınca cesedi indirip aracın arkasına koydum. Antalya-Isparta yolunda yağmur yağıyordu. Toprağın 15 santim altına gömdüm. Yer belli olsun diye üzerine lastik koydum. Botu, çantası ve elbisesini iki ayrı çantaya koydum. Yolda çöpe bıraktım. Cep telefonunu da şarjını ve kartı çıkardıktan sonra hepsini yola attım." demişti.