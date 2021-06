Beyoğlu'nda “yan baktın” kavgası! Silahını çıkardı kurşun yağdırdı!

BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI



Öte yandan kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri incelemeler sonucunda silahlı saldırganın Mahir C. olduğunu tespit etti. Şahsın izini süren Beyoğlu polisi, Fetihtepe Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, silahı arkadaşı Emirhan S.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşını da yakalayan polis ekipleri, tabancayı da ele geçirdi.



"YAN BAKTIĞI İÇİN VURDUM" DİYEN SALDIRGAN TUTUKLANDI



Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Mahir C. emniyete götürülerek ifadesi alındı. İfadesinde "şahsı yan baktığı için vurdum" dediği öğrenilen Mahir C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahı verdiği arkadaşı Emirhan S. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.