Boğaz’daki şişeler tarihe ışık tutuyor

OTUZ yılı aşkın bir süredir profesyonel dalgıçlık yapan deniz biyoloğu Hakan Kabasakal
, İstanbul Boğazı
'nın dibinden çıkardığı, tarihi Osmanlı Dönemi'ne uzanan çeşitli şişelerle İstanbul'un tüketim tarihine ışık tutuyor. Kabasakal, "Bugüne kadar 200'e yakın markanın bine yakın şişesini Boğaz'ın dibinden çıkardım. İlk bulduğum şişe Osmanlı Dönemi'nde 1800'lerin sonu 1900'lerin başında tüketilen ve günümüzde kullanılmayan bir gazoz markasının şişesiydi. Boğaz'ın dibinden Osmanlı Dönemi'ne ait marka zenginliği fışkırıyor" dedi.