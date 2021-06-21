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Haberler Yaşam Haberleri Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? Migros, A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021!
Giriş Tarihi: 21.6.2021 06:54 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:14

Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? , , , 2021!

Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? Migros, A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021!

Pazar günün gelmesiyle beraber hafta sonu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere uzunca bir süredir Pazar gününün tamamını kapsayan şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyordu. Dolayısıyla bu günde manav, market, bakkal, kasap gibi birçok işletmelerin hizmet verdikleri saatler de değiştirildi. Buna göre; “Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?” gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt arıyor. İşte , , , market çalışma saatleri ile marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor sorularının güncel yanıtı…

, , , market çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde alınan tedbir kararlarıyla beraber bu tür zincir market ve bakkal tarzı işletmelerin sokağa çıkma yasağı saatlerinde hizmet verebilecekleri zaman dilimi üzerinden yayımlanmıştı. Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? Şeklinde birçok soru Pazar gününün gelmesiyle beraber yanıt aramaya başladı. İşte 20 Haziran Pazar günü

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek..

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? Migros, A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021!
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