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Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:24

Bugün , kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkallar ve , , ?

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?

Sosyal hayatta kademeli normalleşme devam ederken markete gitmek isteyen vatandaşlar , kaçta kapanıyor, sorusuna yanıt arıyor. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında , , ve bakkallar gibi temel gıda satışının yapıldığı işletmeler belli saatlerde hizmet veriyor. 21 Haziran Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise binlerce kişi tarafından araştırılıyor. genelgesi ile marketlerin çalışma durumu belli olmuştu. Peki Bugün , kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2021

Bugün , kaçta kapanıyor, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saatinde başlarken zincir marketlerin çalışma saatleri hafta sonundan farklı oluyor. genelgesine göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 05:00'te bitiyor ve akşam saat 21:00'de başlıyor. Yeni normalleşme sürecinde de ve açılış kapanış saatleri merak konusu oluyor. Yayınlanan genelge ile bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkallar ve , , marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri ve tüm detaylar…

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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