Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı

Bolu'da geçen pazar günü oto sanayi sitesindeki kendisine ait oto elektrik tamir dükkanına sabah saatlerinde gelen Faruk Kuran, kapısı kilitli olan dükkandaki ofis bölümünün camının kırıldığını ve çekmecede bulunan ve ödemeler için ayırdığı 74 bin 800 Türk lirasının çalındığını fark etti. Kuran'ın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızın bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde hırsızın işyerinde 1 aydır usta olarak çalışan Besim D. olduğu tespit edildi.

Hırsızlık yaptıktan sonra işyerinde çalışmaya devam eden Besim D, mesai yaptığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Besim D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Besim D.'nin evinde yapılan aramada çaldığı paranın 32 bin 235 Türk liralık kısmı bulunurken, paranın geri kalanı ailesi tarafından işyeri sahibine verilerek zararı karşılandı.

"BİZ ONUN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMİYORDUK"

Olayın ardından Besim D'den şüphelendiklerini belirten işyeri sahibi Faruk Kuran, "Olay pazar gecesi oldu. Besim adında çalışanımız yaptı. 1 aydır yanımızda çalışıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden Allah razı olsun. Hemen ilgilendiler, yapacaklarını yaptılar. Zararımızın karşılanması için ellerinden geleni yaptılar ve yakaladılar hırsızı. Biz biraz şüphelenmiştik. Kendini belli etmişti ama kimseyi hırsızlıkla suçlayamadığımız için bir şey diyemedik. Ama hal ve hareketlerinden belliydi. Bir bölümünü harcamış telefon falan almış. Borçları varmış, borçlarını vermiş olabilir bilmiyorum. Burada defteri vardı, onun içinden icra kağıtları çıktı. Belki onun için yaptı, bilemiyorum. Biz onun bir dediğini iki etmiyorduk. 74 bin 800 lira paramızı çaldı. 32 bin 235 lirasını geri aldık. Geri kalanını da ailesi karşıladı. Ailesi paramızı verdi. İçinde kaç aylık emeğimiz vardı. Ödemelerimizi yapacaktık o parayla. Biriktirmiştik, borçlarımızı ödeyecektik." dedi.