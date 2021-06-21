Çantayı gasp etmek için kadının yüzüne yumruk attı

Adana'da eve gitmek için yolda yürüyen 35 yaşındaki Süheyla K., tanımadığı iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Genç kadının çantasını almak isteyen zanlılardan Hüseyin Ö., Süheyla K.'nın yüzüne yumruk attı. Yere düşen Süheyla K. çantasını bırakmayınca şüpheliler tarafından yerde sürüklendi. Başarılı olamayınca kaçıp kayıplara karışan gaspçılar polis tarafından yakalandı.

ÇANTAYI ALAMAYINCA YERDE SÜRÜKLEDİLER

Olay Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesinde 15030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre evine giden Süheyla K.'nin yanına yaklaşan iki kişiden birisi "Abla bir saniye bakar mısın?" dedikten sonra kadına yumruk attı. Zanlılar, yere düşen kadının çantasını almaya çalıştı. Ancak kadın çantasını vermeyince bu kez iki zanlı kadını yerde sürükledi. Buna rağmen çantayı alamayan zanlılar olay yerinden kaçtı. Zanlıların kaçma anı ise saniye saniye görüntülendi. Yüzüne yumruk yiyerek yaralanan kadın vatandaşların çağırdığı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİŞİ KIRILDI

Dişi kırılan mağdur kadın Süheyla K., "İki kişi karşımdan geliyordu. Bana 'Abla bakar mısın?' dediler sonra biri bana yumruk attı. Yumruk atınca yere düştüm ve beni sürüklediler. Çantamı alamayınca kaçtılar" diyerek ifade verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin, Hüseyin Ö. (18) ile M.Ç. (17) olduğunu tespit etti.

"BİRDEN BİRE YUMRUK ATTI"

Adresleri belirlenen şüpheliler, Dağlıoğlu Mahallesi'nde saklandıkları evlere yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ö., ifadesinde, Süheyla K.'nin üzerine yürüdüğünü ve bunun üzerine de kadını iterek kaçtıklarını öne sürdü. M.Ç.'nin ise "Hüseyin, birden bire kadını yumruklayıp yere düşürdü. Sonra da kaçtık" dediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin Ö. tutuklanırken M.Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.