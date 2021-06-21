Ceren Türkiye şampiyonu

14-19 Haziran'da Bursa
'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasında 40 kilogramda mücadele eden Ceren Akarsu koparmada 40, silkmede 53 kilogram, genel toplamda ise 93 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği başarı ile milli takım kapısını da aralamış oldu. Şampiyonanın ardından konuşan başarılı sporcu, "Uzun yıllardır hocalarım ile bu günler için çalışıyorum.
Başardığım için çok mutluyum. Pandemi döneminde dahi bizleri destekleyen ve antrenmanlarımızı yapmamızı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye
BaşkanımızTahir Büyükakın'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın bize desteği sayesinde antrenörlerimiz ile beraber durmadan çalışarak bu noktaya geldik. Hedefim Berfin ablam gibi milli takım ile büyük başarılar kazanmak" dedi.