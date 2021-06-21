Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ceren Türkiye şampiyonu
Giriş Tarihi: 21.6.2021

Ceren Türkiye şampiyonu

ABBAS ÇAKAR
Ceren Türkiye şampiyonu

’un başarılı haltercisi Ceren Akarsu tarafından düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasından başarı ile döndü

14-19 Haziran'da 'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasında 40 kilogramda mücadele eden Ceren Akarsu koparmada 40, silkmede 53 kilogram, genel toplamda ise 93 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği başarı ile milli takım kapısını da aralamış oldu. Şampiyonanın ardından konuşan başarılı sporcu, "Uzun yıllardır hocalarım ile bu günler için çalışıyorum.

Başardığım için çok mutluyum. Pandemi döneminde dahi bizleri destekleyen ve antrenmanlarımızı yapmamızı sağlayan BaşkanımızTahir Büyükakın'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın bize desteği sayesinde antrenörlerimiz ile beraber durmadan çalışarak bu noktaya geldik. Hedefim Berfin ablam gibi milli takım ile büyük başarılar kazanmak" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceren Türkiye şampiyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA