Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdular

KAYSERI'DE, Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü nedeniyle düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Ali Dağı 360 Yeşil Alan'da düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü. uçurtmaları babalarıyla birlikte gökyüzüne salan çocukların keyfine diyecek yoktu. Babalar, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Uzun zamandır evlerimizden çıkamıyorduk, bu program her şeyi unutturdu" dedi. İstanbul
'da ise Pendik
Belediyesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Babalar ve minik çocuklarının birlikte uçurtma uçurdukları şenlikte, 60 metrekarelik Türk bayrağı desenli uçurtma da gökyüzünü süsledi.