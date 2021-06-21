Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdular
Giriş Tarihi: 21.6.2021

Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdular

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdular
KAYSERI'DE, Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü nedeniyle düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Ali Dağı 360 Yeşil Alan'da düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü. uçurtmaları babalarıyla birlikte gökyüzüne salan çocukların keyfine diyecek yoktu. Babalar, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Uzun zamandır evlerimizden çıkamıyorduk, bu program her şeyi unutturdu" dedi. 'da ise Belediyesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Babalar ve minik çocuklarının birlikte uçurtma uçurdukları şenlikte, 60 metrekarelik Türk bayrağı desenli uçurtma da gökyüzünü süsledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA