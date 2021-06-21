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Giriş Tarihi: 21.6.2021 11:22 Son Güncelleme: 21.6.2021 11:22

Cumhurbaşkanlığı , saat kaçta yapılacak? bugün mü?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü?

En son gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası alınan resmi kararlar kamuoyuna açıklanmıştı. Vaka sayısındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki hız ve başarı sayesinde Haziran ayı boyunca geçerli olacak kısıtlamaların pek çoğu esnetilmişti. Hal böyle olunca; gözler yeni toplantı tarihi ve saatine çevrildi. Bu kapsamda; “ ve saat kaçta yapılacak? bugün mü?” gibi soruların yanıtları, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; Bakanlar Kurulu ? Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte son bilgiler.

Aşılama çalışmalarındaki hız sürerken vaka sayısında da gözle görülür bir düşüş devam ediyor. Bu sebepten ötürü Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca kişi kritik toplantıdan çıkacak kararlara odaklandı. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiye kararları ile şekillenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Buna göre; ve saat kaçta yapılacak? bugün mü? "Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün mü?" sorusunun yanıtı resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normal şartlarda 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmişti. Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle başlayacak.

Toplantı sonuçları ise 19.00 itibariyle kamuoyuna duyurulacak.

SEZONUN İKİNCİ YARISI DEĞERLENECEK

Ayrıca Başkan Erdoğan, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" açıklaması yaptı. "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı. Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" dedi.

PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK

Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.

İşte madde madde kabine toplantısında değerlendirilecek konular

  • Günde 1.5 milyon doz aşı yapılıyor. 41 milyon doz aşı yapıldı. Bakan Koca bu veriyi kabine toplantısında bakanlara sunacak
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu önerilerini Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara sunacak.
  • Koronavirüs vaka sayılarında illere göre artan azalan durumları kabinede masaya yatacak.
  • Aşı ithalinde son durum ve yerli aşıdaki gelişmeler kabinenin gündem maddeleri arasında.
  • Hafta içi ve Cumartesi günü olan sokağa çıkma kısıtlamalasına ek olarak pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak ve kabine toplantısı kararları ile neticeye bağlanacak.
  • Akşam kısıtlama başlangıcının saat 22.00'dan 23.00 ya da 00.00'a çekilmesi gündemde.

Koronavirüs dışındaki gündem maddeleri:

  1. NATO zirvesi ve görüşmeleri
  2. Libya meselesi
  3. Suriye konusu
  4. terörle mücadele
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü?
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