Aşılama çalışmalarındaki hız sürerken vaka sayısında da gözle görülür bir düşüş devam ediyor. Bu sebepten ötürü Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca kişi kritik toplantıdan çıkacak kararlara odaklandı. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiye kararları ile şekillenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü? "Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün mü?" sorusunun yanıtı resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normal şartlarda 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmişti. Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle başlayacak.



Toplantı sonuçları ise 19.00 itibariyle kamuoyuna duyurulacak.