Doktor kızım en büyük gururum

Çanakkale
'den İstanbul
'a kızının yanına gelen 62 yaşındaki baba Hayrettin Pişkin
, koronavirüse yakalandı. Dahiliye Asistanı olan kızı Dr. Hazal Pişkin'in çalıştığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne yatırılan baba, hastalığı ağır atlatıyordu. Dr. Pişkin, bir yandan virüsün pençesindeki yoğun bakımdaki hastalarının yanına koşuyor, mesaisi bitince de soluğu babasının yanında alıyordu. O görevdeyken babasını, hocalarına ve meslektaşlarına emanet ediyordu. En zorunu bir doktor olarak belki de o yaşadı. O günleri Dr. Hazal Pişkin şöyle anlatıyor:
Bbam koronavirüsü ağır atlattı. Yoğun bakımda hastalarımızı kaybettiğimiz zamanlar oluyordu. Babam bir ay hastanede yattı ve benim evim hastane olmuştu. Bir gece yoğun bakımda nöbetçiyim. Babamın bilinci kötüleşmiş. Ben o sırada hastalarıma şifa dağıtmaya çalışırken, meslektaşlarım da babamla ilgileniyormuş. Yoğun bakımda bir hastamızı kaybettik. Kızı bilgi almak için geliyordu. O da benim gibi tek çocuktu. Babamı ben de kaybederim diye korktum. Doktorsunuz ama her şey Allah'tan.
Meslek hayatımda bu günleri hiç unutmayacağım. Her hastayı kendi babamız, annemiz, kardeşimiz yerine koyuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu, doktor olarak beni vicdanen çok rahatlatıyor. Babam hastanedeyken, ben hem görevimi yaptım, hem de babamın refakatçisi oldum. Çok şükür koronavirüsü yendi. Baba Hayrettin Pişkin ise kızıyla ilgili şunları dile getirdi: "Kızımla gurur duyuyorum. Hem hastalarını iyileştirmek için çalıştı. Hem de babasını iyileştirmek için. Gündüz doktor gece refakatçı oldu kızım."