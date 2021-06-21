Döner kardeşler çetesi ile ilgili flaş gelişme: Örgüt liderlerinin 12 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet göstererek 'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç çetesine yönelik Türkiye genelinde 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 28 çete şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cezaevinde bulunan Burak Döner'in verdiği talimatlar doğrultusunda birçok yağma ve haraç olayına karıştığı belirlenen çetenin, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaştığı tespit edilmişti.



Olaya ilişkin dava Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlandı. Duruşmaya bir kısım tutuksuz sanıklar, SEGBİS ile duruşmaya bağlanırken, avukatları katıldı.

Emirhan Döner ve Turhan Döner kardeşlerin örgüt lideri olarak geçtiği mütalaada 'Döner Kardeşler' hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, Sanık Yunus Tatlı, Ahmet Burak Gülerer, Ergün Eren, Erkan Deniz, Anılcan Kökçek, Arslan Bingöl, Salih Ünlütürk, Hasan Hüseyin Özaslan, Serkan Işık, Sonay Bedir ve Şenay Şentürk hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Örgütün iç yapısına dair önemli bilgiler verdiği için Yunus Tatlı ve Ahmet Burak Gülerer hakkında 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmasını istedi. 12 sanığın ise üyelikten beraatini istedi.



Sanıklar hakkında 'zincirleme şekilde ruhsatsız silah taşıma, satın alma veya birden fazla ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1yıl 6 aydan 5 yıl 4 aya, 'birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.



Turhan Döner hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, 'tefecilik' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, 'birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla, 'kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya, 'birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Emirhan Döner hakkında 'birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, 'kemik kırığı oluşturacak şekilde 2 defa 'silahla kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.