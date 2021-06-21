Düğün, kına, nişan gibi merasimlere ilişkin yasaklar kabine toplantısının olduğu gün gündeme taşınıyor. Yiyecek ve içecek ikramlarının yanı sıra son yapılan açıklamada bilindiği üzere kişi sayıları da kaldırılmıştı. "Düğün, kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Kademeli normalleşmede yeni kararların bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile duyurulması bekleniyor. İşte Düğünler, kına ve nişan yasağı gibi konulara yönelik son dakika gelişmelerinin detayları…
DÜĞÜNLERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!
Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.
TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.
Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.