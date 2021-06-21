Dün kaybolmuştu, sabaha karşı bulundu

Manavgat'tan her yıl Konya'nın Beyşehir ilçesine yaylacılık yapmaya gelen Camız ailesi ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi Karaburun Plajı yakınlarında çadırlarını kurdu. Anne-babası Toroslarda olduğu sırada çadırda dedesi Halil Camız ile birlikte kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız, dün 11.00 sıralarında çadırdan ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Uyanan dede ise torununu bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından dağlık arazide, akarsular da yapılan aramalarda küçük kızın izine rastlanılmadı. Aramalar bu sabah tekrar başlamak üzere dün akşam sonlandırıldı.

Kıymet Camız, ekipler tarafından kaybolduğu yere çokta uzak olmayan bir noktada sabaha karşı 04.30 sıralarında sağ ve sağlıklı bir şekilde bulundu. Kızlarını karşılarında gören Camız ailesi de büyük bir mutluluk yaşadı.