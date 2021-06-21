Dünya, pandemide Türk tersanelerini tercih etti

TAMİR SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJI VAR

Türkiye gemi inşa sektörünün Asya başta olmak üzere dünya ile fiyat bazında mı yoksa kalite bazında mı rekabet ettiği sorusuna ise Altuğ şu sözlerle yanıt verdi: ''Türkiye'de tersanecilik sektörü 2 milyar dolara yakın büyüklüğe sahip. Rekabette, fiyat ve kalite ikilisinin ortasında bir durumdayız. Türkiye'de 80 civarında yeni gemi inşa ve onarım tersanesi var. Türkiye, çok önemli limanların ve deniz yollarının bulunduğu jeopolitik konumu çok iyi olan bir ülke. Özellikle Avrupa'ya olan yakınlığı ve stratejik konumu bu durumu daha da etkiliyor. Türkiye'de, konteyner terminalleri başta olmak üzere birçok önemli liman tesisleri yer almakta. Aynı zamanda enerji yolları Türkiye'den geçiyor. Bu nedenle özellikle tamir bakım sektöründe Türkiye'nin önemli bir avantajı var. Bunun yanı sıra yeni inşa sektörü var. Yeni inşa maliyetlerinde birçok proje kendi finansmanını sağlamakta. Avrupa'ya daha gelişmiş gemileri satarken karşımıza Çin faktörü çıkmakta. Diğer yandan düşük teknoloji gemilerde rekabet ederken Avrupa'ya olan mesafemizi ve coğrafi konumun avantajlarını kullanabiliyoruz. Ayrıca bazı tersanelerimiz sürat tekneleri, dalış tekneleri, römorkörler, karakol botları gibi spesifik gemiler üzerinde uzmanlaşmış bulunmakta. Bu şirketler dünyadaki ilk 3-4 şirket arasında yer almaktadır.''