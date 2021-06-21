Dünya, pandemide Türk tersanelerini tercih etti

Pandemi sürecinde Uzakdoğu ülkelerinde üretimin durması Türk sanayicisine fırsat doğurdu. Salgının en ağır yaşandığı aylarda bile üretimlerini sürdüren Türk tersaneleri süreçten karlı çıkan taraf oldu. Römorkörcülük ve kılavuzluk faaliyetlerinin yanı sıra gemi inşa sektöründe de lokomotif şirketlerden biri olan UZMAR da pandemi döneminde artan siparişler nedeniyle yeni yatırımlara hız verdi. Romörkör ve iş botu konusunda dünyanın en önemli üreticilerinden biri olan UZMAR, 2020'de inşasına başladığı ilave tesisleri ile kapasitesini yüzde 95 artırırken, aynı zamanda kalitesini yükseltip, teslimat süresini kısalttı. Tersane, aynı anda 25'ten fazla ve daha büyük tonajda deniz araçları inşa edebilecek imkana kavuştu.
SALGINDA SİPARİŞLER ARTARAK DEVAM ETTİ
Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Noyan Altuğ '' ''Salgını aslında iki şekilde değerlendirebiliriz. Birincisi salgının başlangıcı ve gelişimi. İkincisi ise salgının global bir gerçek haline gelmesi. İki durumu da incelediğimizde, ilk başlarda özellikle gemi inşa sanayinde bir şok etkisi oluştuğunu gözlemliyoruz. Türkiye gemi inşa sanayi özellikle Çin üretimlerinden çok etkilenmektedir. Salgının orijini Çin olduğu için Türkiye bu dönemde birçok sipariş aldı. Salgının da iyi yönetilmesiyle birlikte bu siparişlerimiz artarak devam etti. Yine salgının gelişerek etkilerinin tüm dünyada görülmeye başlanmasıyla ikinci aşamasına geçtik. Salgının üretim ve gemi tiplerine olan etkisi ise daha temiz, daha teknolojik ve yenilikçi gemileri kapsayan taleplerin artması şeklinde ortaya çıktı'' diye konuştu.
TAMİR SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJI VAR
Türkiye gemi inşa sektörünün Asya başta olmak üzere dünya ile fiyat bazında mı yoksa kalite bazında mı rekabet ettiği sorusuna ise Altuğ şu sözlerle yanıt verdi: ''Türkiye'de tersanecilik sektörü 2 milyar dolara yakın büyüklüğe sahip. Rekabette, fiyat ve kalite ikilisinin ortasında bir durumdayız. Türkiye'de 80 civarında yeni gemi inşa ve onarım tersanesi var. Türkiye, çok önemli limanların ve deniz yollarının bulunduğu jeopolitik konumu çok iyi olan bir ülke. Özellikle Avrupa'ya olan yakınlığı ve stratejik konumu bu durumu daha da etkiliyor. Türkiye'de, konteyner terminalleri başta olmak üzere birçok önemli liman tesisleri yer almakta. Aynı zamanda enerji yolları Türkiye'den geçiyor. Bu nedenle özellikle tamir bakım sektöründe Türkiye'nin önemli bir avantajı var. Bunun yanı sıra yeni inşa sektörü var. Yeni inşa maliyetlerinde birçok proje kendi finansmanını sağlamakta. Avrupa'ya daha gelişmiş gemileri satarken karşımıza Çin faktörü çıkmakta. Diğer yandan düşük teknoloji gemilerde rekabet ederken Avrupa'ya olan mesafemizi ve coğrafi konumun avantajlarını kullanabiliyoruz. Ayrıca bazı tersanelerimiz sürat tekneleri, dalış tekneleri, römorkörler, karakol botları gibi spesifik gemiler üzerinde uzmanlaşmış bulunmakta. Bu şirketler dünyadaki ilk 3-4 şirket arasında yer almaktadır.''
AVRUPA'NIN 80 YILDA KAT ETTİĞİNİ, TÜRKİYE 20 YILDA GERÇEKLEŞTİRDİ
UZMAR grubu olarak Türkiye'nin ilk özel kılavuzluk ve römorkörcülük firması olduklarını beliten Noyan Altuğ sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye bu konuda son 30 yılda çok büyük mesafe kat etti. Avrupa'nın 80 yılda kaydetmiş olduğu mesafeyi biz 20 senede kaydettik. Türkiye'nin özel römorkörcülük ve kılavuzluk firmaları aynı zamanda özel tip römorkör inşa faaliyetlerini tüm dünya maketinde geliştirerek sayılı markalar arasına girdi. Özellikle römorkörcülük faaliyetleri konusunda Türkiye lider bir konumdadır''
Yılda ortalama 17 römorkör inşa eden ve 2021 iş hacminde hedef büyüme yüzde olan UZMAR Tersanesi, üretiminin yüzde 99'unu ihraç ediyor. İhracatının önemli bir bölümünü Avrupa'ya özellikle Kuzey ülkelerine gerçekleştiriyor. UZMAR'ın ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Kanada, Avustralya, Hollanda, Brezilya gibi ülkeler yer alıyor. Bugüne kadar 30 ülkeye yaklaşık 200'den fazla römorkör ihraç eden UZMAR, İskandinav ülkelerinden birine otonom gemi inşa etmek için sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve 9.6 milyar dolarlık zarara neden olan yük gemisinin kurtarılmasını sağlayan çalışmalara katılan römorkörlerden ikisi de UZMAR imzası taşıyor.