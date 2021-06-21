Dünyanın Ayağına Modayı Götürüyor.

Sınırsız kargolama imkanı sayesinde bütün dünyadaki siparişleri karşılamak mümkündür. Bu avantaj çok yaygın değildir. Yurtdışına gönderim yapmak, üstelik bunu hızlı ve güvenli bir şekilde yapmak zahmetlidir. Moda Selvim bu alt yapıyı en iyi şekilde oluşturan nadir firmalardan bir tanesidir. Hangi ülkeden gelirse gelsin sipariş anında kargo yapılarak, sipariş sahibine en kısa zamanda ulaştırılır. Böylece modanın fark yaratan hali tüm dünyaya sunulmuş olur.

Her Tarza, Her Ortama Uygun Modanızı Yansıtan Kıyafetler Tek Noktada

Kadınlar farklı tarz ve zevklere sahip olsa da ortak bir noktada birleşir. Tesettür özelliklerinde üretilmiş olan tüm kıyafetlerin diğerlerinden farkını çok rahat bir şekilde deneyimlerler. Milyonlarca kullanıcısı bulunan bu platformda birbirinden farklı tarzda tunikler, elbiseler, etekler, pardesüler ve daha pek çok kıyafet ortak bir noktayı oluşturur.

Kadınların gelişmiş renk ve moda algısına hitap eden bu platform sayesinde pek çok farklı renge ulaşmak mümkündür. Ara renkler, gelişmiş tasarım özellikleri ile birleşerek modanın öncüsü olma yolunda atılan en büyük adımdır. Moda Selvim'in bu kadar çok tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise modaya yön verebilecek kadar fazla estetik algısına sahip tasarımcılar ile çalışmasından kaynaklanır.

Çeşitlilik ile Birleşen Uygun Fiyatlar, Dev Kampanyalar

Çeşitliliği ve kalitesine oranla kendisine paralel olabilecek diğer platformlara bakıldığında fiyat bakımından da oldukça uygun bir seviyededir. Dev kampanyaları ile pek çok kullanıcısını mutlu ederek, şıklığın maliyetini oldukça makul bir seviyede tutulmasını sağlar. Tesettür kullanıcılarının beklentilerinden bir tanesi de pek çok çeşide aynı noktadan ulaşılabiliyor olmasıdır. Bu çeşitlilik abiye ve şal gibi ürünlerin yanında günlük kullanım için uygun olan tüm ürünlerinde sağlanması ile kocaman bir moda sağlayıcı konumunda olmasını açıklar niteliktedir.

Sezon Geçişlerine Duyarlı

Sezon anlayışı bakımından her duruma uygun kıyafet bulmanın mümkün olduğu platform bu bakımdan büyük kolaylık sağlamaktadır. Tam yazlık ya da tam kışlık dışında sunduğu ara dönemlere uygun ürünler rahatlığın, şıklık ile kesişme noktasıdır. Vazgeçilmez olma noktasında pek çok sadık müşterisi bulunan bu platform bu başarıya her detayı ince ince değerlendirmesi sayesinde gelmiştir.