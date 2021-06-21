En değerli hastam babam

İstanbul
'da yaşayan diyetisyen İrem Tufan
(24), en büyük isteklerinden biri de şeker hastası babasını iğnelerden kurtarmaktı. Bu nedenle diyetisyen oldu. Mezuniyet tezini şeker hastaları ve yeme bozukluğu üzerine yazdı. Hatay
'da yaşayan babası Ahmet Tufan'ı (60) Tip2 diyabetinden ve insülinden kurtarmak için kolları sıvadı. İrem Tufan, "Bir gün telefonum çaldı ve 'Kızım şu iğnelerden bıktım ben' dedi. Vurulduğu insülin dozuna göre öğün ve beslenme planı yaptık. Neyi, ne zaman, hangi miktarda, nasıl yemesi gerektiğini uzun uzun anlattım. Günlük adımlar 10 binleri geçti, kilo verdi. 6 ay sonra insülini bıraktı. Son 1 yıldır ise günde sadece 1 kez ilaç içiyor. En değerli ve özel hastam; babam" dedi. Baba Tufan ise "Kızımın bana en güzel Babalar Günü hediyesi sağlığıma kavuşturması oldu" diye konuştu.