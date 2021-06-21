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Giriş Tarihi: 21.6.2021

En değerli hastam babam

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
En değerli hastam babam
'da yaşayan diyetisyen (24), en büyük isteklerinden biri de şeker hastası babasını iğnelerden kurtarmaktı. Bu nedenle diyetisyen oldu. Mezuniyet tezini şeker hastaları ve yeme bozukluğu üzerine yazdı. 'da yaşayan babası Ahmet Tufan'ı (60) Tip2 diyabetinden ve insülinden kurtarmak için kolları sıvadı. İrem Tufan, "Bir gün telefonum çaldı ve 'Kızım şu iğnelerden bıktım ben' dedi. Vurulduğu insülin dozuna göre öğün ve beslenme planı yaptık. Neyi, ne zaman, hangi miktarda, nasıl yemesi gerektiğini uzun uzun anlattım. Günlük adımlar 10 binleri geçti, kilo verdi. 6 ay sonra insülini bıraktı. Son 1 yıldır ise günde sadece 1 kez ilaç içiyor. En değerli ve özel hastam; babam" dedi. Baba Tufan ise "Kızımın bana en güzel Babalar Günü hediyesi sağlığıma kavuşturması oldu" diye konuştu.
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En değerli hastam babam
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