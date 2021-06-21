Eyyübiye doğal gaza kavuşuyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğal gaz çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

"SÖZ VERMİŞTİK"

Başkan Kuş, "Söz vermiştik, doğal gaz çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, doğal gaza kavuşmaları için abonelik işlemlerini hızlandırmaları." dedi. Seçimden önce 'Eyyübiye doğal gazla buluşacak' sözünü veren ve bunun için seçildiği ilk günden itibaren gece gündüz çalışan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmaların meyvesini geçtiğimiz aylarda almıştı.

İŞLEMLERİ HIZLANDIRMA ÇAĞRISI

İlk kazmanın vurulup, ilk meşalenin de yakılmasının ardından ilk etapta doğal gazla buluşacak olan Eyüpkent, Hayati Harrani, Asya, Süleymanşah ve Ruha mahallelerindeki çalışmalar, AKSA Doğal gaz firması tarafından devam ediyor. Alanda süren çalışmaları AKSA Doğal gaz Şirket Müdürü M. Nezih Ural, Hayati Harrani Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ve bölge sakinleriyle birlikte inceleyen Başkan Kuş, vatandaşlara abonelik işlemlerini hızlandırmaları çağrısında bulundu.