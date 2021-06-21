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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Fenomen köylü kızı

Fenomen köylü kızı

’da, Nurgül Akdoğan (21) adlı genç kız köy yaşantısını kayda aldığı videolarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Takipçi sayısı yüz bine dayanan Akdoğan, hem çiftçilikten hem sosyal medyadan gelir elde ediyor

merkeze bağlı Fırınlık köyünde yaşayan Nurgül Akdoğan, 1 yıl önce köy hayatını videolarla kayda alıp paylaşmaya karar verdi. Babasının desteğiyle kamera alan Akdoğan, gün içinde yaptıklarını video ile kaydedip sosyal medyada paylaşmaya başladı. Akdoğan'ın paylaştığı videoları kısa sürede ilgi görmeye başlarken, takipçisi sayısı da 100 bine dayandı. 'Köylü Kızı Nurgül' olarak tanınan genç kızın köy yaşantısını kayda aldığı videoları yüz binlerce kez izlenip binlerce beğeni alıyor. Genç girişimci ve tarım hayvancılık konusunda devletin verdiği hibe ve destek programlarından faydalanarak hayvancılığa başlayan Akdoğan, ailesiyle 100 büyükbaş, 400 küçükbaş hayvanın bakımını yapıyor. Ayrıca sosyal medyadan da gelir elde eden Akdoğan, "1 yıldır 'da içerik üretiyorum. Hayvancılık, tarım ve köy hayatını anlatan videolar çekiyorum. Köy hayatını videolarla güzelleştirip insanlarla paylaşmak istedim. Paylaşınca da güzel dönüşümler oldu. Güzel ilgi görüyor. Birçok insan videolarımı izleyip köye dönüş yaptığını söyledi. Çok güzel geri dönüşler aldım. Benim videolarımla huzur bulduklarını söylüyorlar" dedi DHA

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Fenomen köylü kızı
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