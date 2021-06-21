Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde İscehisar ilçesinde 3 yıldır görev yapan genç veteriner Bekir Çağrı Uysal, "Bu oğlan bugün 817 hayvana aşı yaptı" başlığıyla bir paylaşım yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de veteriner hekim Uysal'ın tweetini "Ellerine sağlık adaş" diyerek Twitter'daki resmi hesabından paylaştı.

"O GÜN 3 AYRI KÖYDE 817 HAYVANI AŞILADIM"

SABAH'a konuşan veteriner hekim Bekir Çağrı Uysal, duygularını şöyle dile getirdi: "Hemşire bir annenin oğlu olarak Sağlık Bakanımızın paylaştığı hemşire arkadaşa nazire yapmak istedim. Biraz da mesleğimizin önemini vurgulamak, bizim de bu süreçte yaptığımız uygulamaları orada göstermek istedim. Mesela o gün 3 ayrı köyde, 7 saat aralıksız hiç mola vermeden 817 hayvan aşıladım. Hatta bazen bin hayvanı aşıladığım da oluyor. Hayvanları tedavi etmek ya da insanlara bulaşabilecek hastalıkları engellemek bizi mutlu ediyor. Bu sayede veteriner hekimliğin önemine de vurgu yapmak için yaptım o paylaşımı."

"SAMİMİ BİR TAVIRLA 'ADAŞIM' DEMESİNE ÇOK SEVİNDİM"

Paylaşıma daha çok meslektaşlarından beğeni geleceğini düşündüğünü ama bu kadar çok paylaşılacağını beklemediğini belirten Uysal, şöyle devam etti: "Birden Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin beğenmesi ve paylaşması beni çok şaşırttı ve mutlu etti. Samimi bir tavırla "adaşım" demesi de çok hoşuma gitti. Bakanımız veteriner hekimleri destekler her zaman sağolsun. Arkadaşlarım da görünce hayretler içerisinde beni aradı, mesaj attı. "Senin sayende biz de seninle övünüyoruz" dediler, gururlandılar."

"HER ZAMAN PANDEMİ DÖNEMİYMİŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde koyun ve keçilere bulaşıcı hastalıklardan korumak için veba, Brusella gibi aşılar yaptıklarını ifade eden Uysal, aşı uygulamasını çiftçilerin evine kadar giderek yaptıklarını belirtti. Herkesin evine, ahırına kadar gidip ziyaret ettiklerini dile getiren veteriner hekim Uysal, şunları söyledi: "Bizim bir farkımız da hastanın ayağına gidiyor olmamız, hasta bizim ayağımıza gelmiyor. Bu süreçte beşeri hekim arkadaşlarımız tabi ki yoğun bir şekilde çalışmakta ama biz veteriner hekimler de her zaman pandemi dönemiymiş gibi çalışıyoruz. Yaptığımız bu aşıları yılda 2-3 kez tekrarlıyoruz.

Bizim esas görevimiz koruyucu hekimlik. Zoonoz yani hayvandan insana geçebilen hastalıklarla mücadele ediyoruz. Ne kadar az hayvan o bulaşıcı hastalığa sahip olursa insanlara bulaşmasını da o kadar engellenmiş oluyoruz. Aslında yaptığımız aşılar sebebiyle sağlıklı olacak hayvanlar, bizim soframıza gelen hayvansal gıdaların da sağlıklı olmasını sağlar. Sağlıklı hayvan sağlıklı insan diyoruz biz."