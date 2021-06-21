Kabine Toplantısı Kararları, milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Aşılama konusunda her saat rekor kırılırken, Kabine Toplantısı ile birlikte hâlihazırda olan kısıtlamaların hafifletilmesi bekleniyor. Başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere, maske zorunluluğu, kafe ve restoranların çalışma saatleri gibi pek çok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü gerçekleştirilecek? Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak? İşte detaylar;

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI KARARLARI'NDA!

Milyonların gözü Kabine Toplantısı Kararlarına çevrildi. Bu akşam gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklayacak. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Kabine Toplantısı'nı işaret ederek, 'İnşallah bu müjdeyi de veririz' demişti.

Peki, Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak?

İşte detaylar;