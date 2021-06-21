Kabine Toplantısı Kararları, milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Aşılama konusunda her saat rekor kırılırken, Kabine Toplantısı ile birlikte hâlihazırda olan kısıtlamaların hafifletilmesi bekleniyor. Başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere, maske zorunluluğu, kafe ve restoranların çalışma saatleri gibi pek çok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü gerçekleştirilecek? Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak? İşte detaylar;
Milyonların gözü Kabine Toplantısı Kararlarına çevrildi. Bu akşam gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklayacak. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Kabine Toplantısı'nı işaret ederek, 'İnşallah bu müjdeyi de veririz' demişti.
Peki, Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak?
İşte detaylar;
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ
Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesi ile birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Erdoğan geçtiğimiz gün Antalya'da bir otel açılışında açıklamalarda bulunmuş ve Kabine Toplantısı'nı işaret ederek, 'İnşallah bu müjdeyi de veririz' demişti.
Bunun üzerine gözler Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısını gerçekleştireceği ve sonrasında açıklama yapacağı güne çevrildi. Erdoğan kabineyi yarın topluyor.
PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK
Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.
1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.
Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek.
Belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor.