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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:31

Gözler Kararlarına Çevrildi! Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak?

Gözler Kabine Toplantısı Kararlarına Çevrildi! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak?

Bakanlar Kurulu ne zaman, bugün mü yapılacak sorusu milyonların gündemini meşgul ediyor. Bu noktada Kabine Toplantısı Kararları merak edilirken, toplantının bir numaralı ana gündem maddesi ise, Pazar günü yasağı ve maske zorunluluğu olacak. 1 Temmuz tarihi itibariyle, Pazar günleri de sokağa çıkma yasağının ve açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ön görülüyor. Diğer bir yandan ise hafta içi akşam kısıtlama saatlerinin esnetileceği konuşuluyor. Buna göre, ne zaman, saat kaçta başlayacak, bugün mü gerçekleştirilecek? İşte Kabine ile ilgili son dakika bilgileri;

Kabine Toplantısı Kararları, milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Aşılama konusunda her saat rekor kırılırken, Kabine Toplantısı ile birlikte hâlihazırda olan kısıtlamaların hafifletilmesi bekleniyor. Başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere, maske zorunluluğu, kafe ve restoranların çalışma saatleri gibi pek çok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu ne zaman, bugün mü gerçekleştirilecek? Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak? İşte detaylar;

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI KARARLARI'NDA!

Milyonların gözü Kabine Toplantısı Kararlarına çevrildi. Bu akşam gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında alınan kararları açıklayacak. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Kabine Toplantısı'nı işaret ederek, 'İnşallah bu müjdeyi de veririz' demişti.

Peki, Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak?

İşte detaylar;

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesi ile birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Erdoğan geçtiğimiz gün Antalya'da bir otel açılışında açıklamalarda bulunmuş ve Kabine Toplantısı'nı işaret ederek, 'İnşallah bu müjdeyi de veririz' demişti.

Bunun üzerine gözler Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısını gerçekleştireceği ve sonrasında açıklama yapacağı güne çevrildi. Erdoğan kabineyi yarın topluyor.

PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK

Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.

1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.

Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek.

Belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor.

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Gözler Kabine Toplantısı Kararlarına Çevrildi! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak?
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