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Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:48

'de laf atma kavgası! Birbirlerine bıçak çektiler!

DHA
Güngören'de laf atma kavgası! Birbirlerine bıçak çektiler!

İstanbul 'de hareketli anlar yaşandı. Sokakta birbirine laf atan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada ikisi de aynı bıçakla yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Olay, önceki akşam Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü oldukları ileri sürülen Deniz M. ile Serkan K. sokakta karşılaştı. İddiaya göre, Serkan K., kendisine "buradan elini kolunu sallayarak geçemezsin" şeklinde laf atan Deniz M.'ye karşılık verdi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serkan K., cebinden çıkardığı bıçakla Deniz M.'yi göğsünden bıçakladı. Ardından bıçağı kapan Deniz M. de, Serkan K.'yi bacağından bıçakladı. Deniz M. yere düşen Serkan K.'ye tekmeler attı. Bir mahalleli de yerdeki Serkan K.'ye tekme attı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılırken, bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde kaçan Deniz M. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Serkan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek ifadelerine başvurulan Deniz M. ile Serkan K. birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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Güngören'de laf atma kavgası! Birbirlerine bıçak çektiler!
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