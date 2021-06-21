Sosyal hayatta kademeli normalleşmede hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açılış tarihi binlerce kişinin gündemine geliyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bulaş riskinin fazla olduğu kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam, masaj salonları faaliyetlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Şimdi ise gözler yeni normalleşme planı ile Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açıldı mı? 2021 Normalleşme planına göre hamamlar, saunalar, yüzme havuzları ne zaman açılacak?
Hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları, masaj salonları, nargile kafeler, gazino, taverna, birahane gibi iş yerleri ikincil öncelik olarak görüldüğü için açılışı ertelenen yerler arasına girdi. Ancak Pazartesi günü toplanacak olan Kabine'de bu iş yerleri hakkında yeni bir karar çıkması bekleniyor.
Bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda söz konusu mekanların açılması kararı verilirse önümüzdeki haftalarda bu işletmeler faaliyete geçebilecek. Ancak bu karar Haziran sonuna bırakılırsa söz konusu mekanların açılması Temmuz ayını bulabilir.
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonrası alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası havuzların durumuna ilişkin bir ifade kullanmamıştı. Yayımlanacak olan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile havuzların faaliyetleri ile ilgili soruların da yanıt bulması bekleniyor.
En son yayınlanan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre;
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
- Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.