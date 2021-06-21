Haydi Türkiye, Beyazıt’a nefes ol

Hatay Dörtyol
'da polis Şükrü Eser
ve eşi Saadet Eser
'in SMA hastası oğulları Beyazıt Eser (3) için zaman daralıyor. Talihsiz yavru gün geçtikçe nefes almakta ve yemek yemekte güçlük çekiyor. Eser çifti, Beyazıt'ın yurtdışında 2 milyon 200 bin Euro'luk tedavi masrafını karşılayabilmek için Hatay Valiliği izinli kampanya başlattı. Kampanyanın mutlu sona ulaşabilmesi için 740 bin Euro daha gerekiyor. SABAH'a konuşan baba Şükrü Eser'in "İlk göz ağrım kızımı da aynı hastalıktan kaybettim" sözleri yürekleri dağlıyor. "TR25 0001 5001 5800 7312 9815 88" numaralı banka hesabına bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.