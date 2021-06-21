Haydi Türkiye! Minik Beyazıt ablasının kaderini yaşamasın

Hatay Dörtyol'da yaşayan polis memuru Şükrü Eser ve eşi Saadet Eser'in ölümcül SMA Tip 1 hastalığına karşı yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki bebeği Beyazıt Eser için zaman daralıyor. Talihsiz yavru gün geçtikçe nefes almakta ve yemek yemekte güçlük çekiyor. Beyazıt'ın sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi şart ancak bu yöntem Sağlık Bakanlığı tarafından güvenilirliği onaylanmadığı için henüz ülkemizde uygulanmıyor.

Eser çifti, bebeklerinin tedavi olabilmesi için Dubai'deki bir hastane ile anlaşsa da gereken tedavi maliyeti çok yüksek. Aile 2 milyon 200 bin Euro'luk tedavi masrafını karşılayabilmek için Hatay Valiliği izinli kampanya başlattı. Yüzbinlerin desteğiyle büyük yol katedilen kampanyaya emniyet teşkilatının desteği de il emniyet müdürleri bazında devam ediyor.

Yüzde 60 gibi önemli bir payın geride kaldığı kampanyanın mutlu sona ulaşabilmesi için 740 bin Euro daha gerekiyor. SABAH'a konuşan baba Şükrü Eser "Beyazıt için uygulanması gereken tedavide kilo sınırı bulunuyor. Tedavinin büyük oranda başarılı sonuç verebilmesi için düşük kilolarda uygulanması gerekiyor. Beyazıt ideal kilosunu aşmadan tedavi olması gerekiyor, çok az zamanımız kaldı, Beyazıt için zaman daralıyor" dedi.

İLK GÖZ AĞRIMI AYNI HASTALIKTAN KAYBETTİM



Baba Şükrü Eser "Ben ilk göz ağrımı olan kızımı da aynı hastalıktan kaybettim. Beyazıt da aynı kaderi yaşasın istemiyorum, Allah bu acıyı bana ikinci kez yaşatmasın. Tedavi imkanı bulunan bir hastalık yüzünden oğlumu kaybedersem bu acıya yüreğim dayanmaz. Beyaz'tın nefes alabilmesi, yürüyebilmesi için desteğinize ihtiyacı var" dedi.

Beyazıt bebeğe nefes olacak onbinlerce kişiden biri olmak için Hatay Valiliği onaylı "TR25 0001 5001 5800 7312 9815 88" numaralı banka hesabına bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.