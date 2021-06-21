Hayrettin Pişkin: Doktor kızım en büyük gururum





Babamın bilinci kötüleşmiş. Ben o sırada hastalarıma şifa dağıtmaya çalışırken, meslektaşlarım da babamla ilgileniyormuş. Yoğun bakımda bir hastamızı kaybettik. Kızı bilgi almak için geliyordu. O da benim gibi tek çocuktu. Babamı ben de kaybederim diye korktum. Doktorsunuz ama her şey Allah'tan.