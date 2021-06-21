Hüseyin Üzülmez son yolculuğuna uğurlandı

Kocaelispor eski başkanı ve Kartepe Belediyesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 senedir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Hastalığı nedeniyle Kocaelispor başkanlığı görevinden istifa etmesi sonrasında ameliyat olan ve taburcu edildikten sonra rahatsızlanması nedeniyle tedavisine İstanbul'da devam edilen Üzülmez, önceki akşam durumunun ağırlaşması sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Kartepe İlçesi Şevkatiye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak , Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediyesi eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üzülmez'in cenazesi Şevkatiye Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ KİMDİR?

23.12.1965 Arslanbey doğumlu. İlkokulu Arslanbey'de Ortaokulu Suadiye'de Lise tahsilini İzmit'te tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 1986 yılında bitirdi. 1987-1988 yılında Muhasip Asteğmen olarak İzmir Bergama'da askerlik görevini yerine getirdi. 1989-1992 yılları arasında NASAŞ Alüminyum A.Ş.'de personel ve İç hizmetler Şefi olarak görev yaptı. 1992-1998 yılları arasında kendisine ait otomotiv şirketinde Oto Yedek parça ticaretinin ardından 1998 yılında kurucu ortak ve Genel müdür olarak ERNAZ A.Ş.'yi kurdu.10 yıllık bu süreçte Sakarya'da ERNAZ SERVİS A.Ş. ve Gebze'deki NAZER A.Ş. Şirketleri de kurularak faaliyet alanları genişleyen bu şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptı. 2004 yılında önce Renault Mais Marmara Bölge Başkanlığı ve Türkiye Renault Mais Yetkili Satıcılar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Bu görev sırasında Dünya Renault Yetkili Satıcılar teşkilatı Türkiye temsilciliğini yerine getirdi. Halen Türkiye Renault Yetkili Satıcılar Derneği Yüksek İştişare Kurulu Üyesi olarak üyelik görevini yürütmektedir. 2004-2006 yılları arasında KOCAELİSPOR Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Mali Asbaşkan olarak görev yapmıştır. Bu gibi birçok dernek v.b. sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. 2009 Mart - 2014 Mart döneminde İzmit Belediyesi'nde 5 yıl süre ile başkan yardımcılığı görevi yapmıştır. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Kartepe Belediye Başkanı seçilmiştir. Kocaelispor Kulüp Başkanlığı yapmış, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.