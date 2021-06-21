İstanbul'da yangın faciası! Anne öldü oğlu yaralı!

Yangın sonrası evin içerisinde yapılan araştırmada 5 yaşındaki Kerem ile Anne Rahman Güney'in ağır yaralı olduğu görüldü. 5 yaşındaki çocuğa olay yerinde kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. 5 yaşındaki Kerem ardından ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Rahman Güney ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.