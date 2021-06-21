Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, serbest mi? Kahvelerde tavla, okey, kağıt oyun oynama yasağı bitti mi?

Kahvelerde oyun yasağı ile ilgili son durum, Kabine Toplantısı'nın ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşmeye geçileceğini belirtirken yasakların kalkacağını belirtti. Bu noktada, kahvehane sahipleri de oyun oynama yasağı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bilindiği gibi, Haziran'daki normalleşme kararında kahvelerde iskambil, tavla, kağıt ve oyun yasağı bulunuyordu.
Kabine Toplantısı'nın ardından kahvelerde oyun oynamak serbest mi, oyun yasağı kalktı mı sorularına yanıt aranıyor. İşte, kahvehanelerde oyun yasağı ile ilgili son durum...
Kahvehanelerde tavla, kağıt, iskambil ve okey yasağı hakkında henüz yeni bir gelişme bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile yasakların birçoğunu kalkacağını açıkladı.
Kahvehanelerde oyun yasağının serbest olup olmayacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olacak.
Bir önceki toplantıda çıkan karar ise şu şekilde;
"Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır. Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak."