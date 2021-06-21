Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, serbest mi? Kahvelerde tavla, okey, kağıt oyun oynama yasağı bitti mi?

Kahvelerde oyun yasağı ile ilgili son durum, Kabine Toplantısı'nın ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşmeye geçileceğini belirtirken yasakların kalkacağını belirtti. Bu noktada, kahvehane sahipleri de oyun oynama yasağı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bilindiği gibi, Haziran'daki normalleşme kararında kahvelerde iskambil, tavla, kağıt ve oyun yasağı bulunuyordu.

KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından kahvelerde oyun oynamak serbest mi, oyun yasağı kalktı mı sorularına yanıt aranıyor. İşte, kahvehanelerde oyun yasağı ile ilgili son durum...