Kamuda esnek çalışma ve mesai saatleri uygulamasının akıbeti için gözler bugünkü kabine toplantısı sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Salgın dolayısıyla çeşitli alanlarda tedbirler uygulanırken bilindiği üzere kamu çalışanlarının mesai saatlerinde değişiklik kararı alınmış ve esnek çalışmaya geçilmişti. Hal böyleyken kabine öncesi kamuda esnek çalışma devam ediyor mu, kaldırıldı mı, mesai saatleri değişti mi, nasıl oldu? Soruları da gündeme taşındı. İşte konuya dair alınan yeni kararların detayları…
17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre; 17 Mayıs itibarıyla geçerli olacak kamu mesai saatleri de belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasının 1 Haziran'dan sonrası da devam edeceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.