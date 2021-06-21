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Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:24

mesai saatleri nasıl oldu? Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma ne zaman bitiyor?

Kamuda esnek çalışma mesai saatleri nasıl oldu? Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma ne zaman bitiyor?

Kademeli normalleşme kapsamında verilecek yeni kararlar için gözler kabine toplantısına çevrilirken mesai saatleri uygulamasının devam edip etmeyeceği konusu merak edilmeye başlandı. Çeşitli alanlarda koronavirüsle mücadele kapsamında yasaklar uygulamaya geçerken bilindiği üzere hızla devam eden aşılama ve düşüşe geçen vaka sayısı ile ülkemizde kademeli olarak normalleşmeye geçilmişti. Buna göre; kamuda esnek çalışma devam ediyor mu, kaldırıldı mı, mesai saatleri değişti mi, nasıl oldu? Gibi birçok soru bugün de gündeme taşındı. İşte kabine toplantısı sonrası kamuda esnek çalışma mesai saatleri hakkında verilen yeni kararlar…

Kamuda esnek çalışma ve mesai saatleri uygulamasının akıbeti için gözler bugünkü kabine toplantısı sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Salgın dolayısıyla çeşitli alanlarda tedbirler uygulanırken bilindiği üzere kamu çalışanlarının mesai saatlerinde değişiklik kararı alınmış ve esnek çalışmaya geçilmişti. Hal böyleyken kabine öncesi devam ediyor mu, kaldırıldı mı, mesai saatleri değişti mi, nasıl oldu? Soruları da gündeme taşındı. İşte konuya dair alınan yeni kararların detayları…

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre; 17 Mayıs itibarıyla geçerli olacak de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasının 1 Haziran'dan sonrası da devam edeceğini duyurdu.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.

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Kamuda esnek çalışma mesai saatleri nasıl oldu? Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma ne zaman bitiyor?
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