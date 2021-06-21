Karadeniz'de müsilaj endişesi yok

Trabzon'un Sürmene ilçesi kıyılarında, uzun hat şeklinde görülen kirlilik, akıllara Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununu getirdi. Yeniay Limanı ile Çamburnu mevkiinin kıyı kesimlerinde görülen köpüklenme ve kirlilik oluşumu üzerine KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu ve görevli uzmanlar, kuruma ait motorlu kayıkla denize açıldı. Ekip, incelemek üzere şüpheli görülen noktalardan örnekler topladı. Denizde yapılan ilk tespitlere göre, kirliliğin müsilaj olmadığı belirlendi.

Müsilaj oluşumuna neden olan 'deniz karı' isimli yapının, bu yıl görülmediğini belirten Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, "İlk gözlemlerde, kirliliğin müsilaj tabakasını oluşturan 'deniz karı' ismi verilen yapı olmadığını söyleyebiliriz. Numuneler incelenecek. Şimdilik bir tehlike olduğunu düşünmüyoruz. Müsilaj olmasa bile bu yapılar denizin içerisinde ince, uzun yapılar oluşturuyorlar ve bütün partiküller bunlara yapışıyor. Hatta daha önce almış olduğumuz örneklerde, 2007 ve 2008 yılında, bu durumu yoğun olarak gözlemiştik. Bakteriler de bunların üzerinde gelişimlerini çok kolay şekilde sağlayabiliyorlar. Örnek alıyor ve gözlem yapıyoruz ama bu sene hiç görmedik. Yalnız literatürdeki çeşitli kaynaklar, açık denizlerdeki bu tip yapıların faydalı olduğunu da söylüyor. Çünkü derin denizlere organik maddenin aktarılması da bu 'deniz karı' dediğimiz yapılarla oluşuyor. Onun için zaman zaman da derin denizlerin organik maddelerle zenginleşebilmesi açısından özellikle açık denizlerde önemli bir etken. Görmüş olduğumuz diğer yapıysa muhtemelen denizde 1-2 gün öncesinde yaşanan dalga ve havadan oluşan bir akümülasyondan kaynaklanıyor. Çünkü bir hat üzerinde dalgayla beraber kıyıya yaklaşan bir yapı. Uzaktan böyle müsilajmış gibi görünüyor ama yanına gidilip bakıldığında naylon, plastik gibi yapılardan oluşan ince 1 metre civarında kalınlığı olan bir yapının, ince uzun bir şerit halinde bütün kıyıyı kaplamış vaziyette olduğunu gözledik. Onun dışında pek buna benzer bir yapı gözlenmedi." dedi.