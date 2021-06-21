Katili şoke eden karar! Antalya'da Rabia Çerçi'nin ölümüne sebep olmuştu!

Mahkeme heyeti, sanığa Rabia Çerçi'ye yönelik eyleminden dolayı 24, Nafiz Genç'e yönelik eyleminden dolayı da 10 yıl olmak üzere toplam 34 yıl hapis cezası verdi. İtiraz yolu açık olmak üzere verilen kararda mahkeme heyeti, indirim uygulamadı.



İTİRAZA RET



Mahkemenin kararına karşı sanık Hasan Hüseyin Demir'in avukatları 'eksik inceleme ve delillerin yanlış değerlendirilmesi sonucu usul ve yasaya aykırı hüküm kurulduğu' gerekçesiyle Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Cava'nın ve duruşmaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ise sanığa her iki suçtan dolayı da en üst sınırdan ceza verilmesi talebiyle istinaf başvurdu.