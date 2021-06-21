KDV desteği uzatıldı mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika Turizmde KDV desteği açıklaması

Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi ve daha pek çok önemli konunun görüşülerek kritik kararlar alındığı kabine toplantısı (bakanlar kurulu) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Başkan Erdoğan toplantının ardından yapılan ulusal sesleniş konuşmasında 1 Temmuz tarihinden itibaren sokağa çıkma yasaklarının sona ereceğini duyurdu ve Turizmde KDV desteğine ilişkin müjdeli haberi paylaştı. Bu son dakika açıklamasının ardından "Turizmde KDV desteği uzatıldı mı?" sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

TURİZMDE KDV DESTEĞİ UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika kabine toplantısı kararları açıklamasıyla birlikte turizmde KDV desteği uzatıldı mı? sorusunun yanıtları şu şekilde;

TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI

Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.

Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz

- Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.