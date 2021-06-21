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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Kısıtlama sessizliğinde maraton coşkusu

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Kısıtlama sessizliğinde maraton coşkusu
YURT genelinde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken 'de maraton coşkusu yaşandı. 6'ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu nedeniyle Selimiye Meydanı ve maraton parkurlarında hareketlilik vardı. Selimiye Camisi önünde toplanan sporcular maske ve mesafe kuralına uydu. Renkli görüntülerin yaşandığı maratona 20 ülkeden 1045 sporcu katıldı. Edirne Vali Yardımcısı ödül töreninde yaptığı konuşmada "Bağışıklığın ve direncin, sporun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık" dedi.

'MERHABA KOMŞU' DEDİM...
21 kilometrede birinci olan "Eğlenerek koştum. sınırına geldiğimde 'merhaba komşu' diyerek geri döndüm, çok eğlenceliydi. Birinciliğimi bütün şehit ve gazi yakınlarına armağan ediyorum "dedi.
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Kısıtlama sessizliğinde maraton coşkusu
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