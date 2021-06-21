Kısıtlama sessizliğinde maraton coşkusu

YURT genelinde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken Edirne
'de maraton coşkusu yaşandı. 6'ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu nedeniyle Selimiye Meydanı ve maraton parkurlarında hareketlilik vardı. Selimiye Camisi önünde toplanan sporcular maske ve mesafe kuralına uydu. Renkli görüntülerin yaşandığı maratona 20 ülkeden 1045 sporcu katıldı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal
ödül töreninde yaptığı konuşmada "Bağışıklığın ve direncin, sporun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık" dedi.
'MERHABA KOMŞU' DEDİM...
21 kilometrede birinci olan Mestan Turhan
"Eğlenerek koştum. Yunanistan
sınırına geldiğimde 'merhaba komşu' diyerek geri döndüm, çok eğlenceliydi. Birinciliğimi bütün şehit ve gazi yakınlarına armağan ediyorum "dedi.