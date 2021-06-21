Kütahya'da korkunç olay: Husumetlisini bıçaklayıp çay içmeye gitti!

Olayın ardından kahvehaneden ayrılan şüpheli Mehmet Ö. ise yaklaşık 50 metre mesafedeki başka bir kahvehanede oturup çay içti. Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya alışan Mehmet Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Mehmet Ö., ifadesi için Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.